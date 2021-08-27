Серія вибухів у Кабулі: кількість загиблих сягнула 90, США очікують продовження атак терористів

Серед загиблих під час вибухів в Афганістані 26 серпня – 12 військовослужбовців армії США. Загалом же загинули 90 людей.

Щонайменше, так стверджують на американському новинному порталі з посиланням на афганського чиновника. Кількість поранених при цьому у ЗМІ називають різну, порахувати точну кількість наразі складно.

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Теракти в Афганістані 26 серпня: що відомо про кількість жертв та постраждалих

За офіційними даними Пентагону, від вибухів у Кабулі 26 серпня загинули 12 військовослужбовців армії США, ще 15 зазнали поранень. Відомо про щонайменше 2 потужні вибухи:

У першому випадку терорист-смертник підірвав себе у натовпі біля входу в міжнародний аеропорт імені Хаміда Карзая в Кабулі. Людей там було дуже багато, адже є ще тисячі охочих покинути країну після того, як її повністю захопили таліби.

У другому випадку вибух прогримів біля готелю, розташованому поблизу аеропорту (ймовірно, причиною став замінований автомобіль).

Загальна кількість загиблих у терактах – 90 людей, поранених – щонайменше 150. Такі цифри озвучив афганський чиновник. Відповідальність за напади взяли на себе у терористичній організації "Ісламська держава".

США не втрачали стільки військових вже 20 років

Американський генерал Кеннет Маккензі повідомив ЗМІ, що загиблі 12 військових – це жахлива цифра.

Таких втрат армія США не зазнавала за всі 20 років операції в Афганістані.

Маккензі додав, що американські сили "готові до заходів" проти нападників: "24 на 7 ми шукаємо їх".

президент США Джо Байден на брифінгу проти ночі 27 серпня також вказав, що терористів знайдуть і покарають, і що він вже наказав готувати удари проти "Ісламської держави".

Також генерал Маккензі сказав, що військові очікують продовження атак терористів: "Загроза не минула".