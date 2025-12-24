Серія вибухів пролунала у Харкові: місту загрожували швидкісні цілі
- Харків зазнав повітряної атаки 24 грудня.
- У місті пролунали серії вибухів внаслідок загрози від швидкісної цілі.
Харків зазнав повітряної атаки уночі 24 грудня. У місті пролунали вибухи.
Про це проінформувало Суспільне. 24 Канал пише, що відомо на цей момент.
Що відомо про вибухи у Харкові 24 грудня?
Повітряні сили повідомили про загрозу від швидкісної цілі для Харкова о 05:37. Майже одразу після цього місцеві почули серію вибухів.
Через кілька хвилин ситуація повторилася – ще швидкісна ціль полетіла на місто. І знову пролунав вибух.
Повітряна тривога у різних районах Харківської області триває від приблизно 5 ранку. Монітори зауважують у повітряному просторі також БпЛА, але, найімовірніше, мовиться про розвідувальні.
Де ще лунали вибухи цієї ночі?
У Чернігові під час повітряної атаки дронів ворога пролунали вибухи.
Так само у Запоріжжі – але це була атака КАБами. У місті пошкоджено будинок, гаражі й автомобілі.