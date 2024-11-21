Росія продовжує атакувати Україну. Вранці 21 листопада серія вибухів пролунала у Кривому Розі.

Сталося це приблизно о 10:19. Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на Суспільне.

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Що відомо про вибухи у Кривому Розі

О 10:17 Повітряні сили попереджали про швидкісну ціль на Херсонщині, яку рухалася у напрямку Миколаївщини.

Уже за декілька хвилин моніторингові канали повідомили, що ракета припинила своє існування в межах Криворізького району на Дніпропетровщині.

Там було чутно вибухи.

Попередньо було застосовано 1х невстановлену крилату ракету,

– пишуть монітори.

Згодом у місцевих телеграм-каналах повідомили, що після вибуху є задимлення, а також чутно роботу екстрених служб.

О 10:19 Повітряні сили також попередили про загрозу застосування балістичного озброєння в низці областей.