Сертифікація "Північного потоку-2" залежить від геополітики, – Макогон

Сертифікація російського "Північного потоку-2" залежить від багатьох факторів. Одним з головних з них в Операторі ГТС України назвали геополітичний.

Про це розповів гендиректор Оператора ГТС Сергій Макогон в ефірі одного з українських каналів, інформує 24 канал. Він запевнив, що Київ докладає всіх зусиль, аби зірвати сертифікацію російського газопроводу.

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Газопровід створює значну загрозу для України, – Макогон

Макогон підтвердив, що "Північний потік-2" створює значну загрозу для України. Його сертифікація – бюрократичний процес, який реалізує німецький регулятор, окрім того залучена і Єврокомісія.

Наше завдання – брати активну участь у цьому процесі і не дозволити цей газопровід сертифікувати. Чи буде він сертифікований чи ні, це залежить від комплексу фактора, включаючи геополітичний,

– наголосив гендиректор Оператора ГТС України.

Зазначимо, що участь у сертифікації бере участь "Нафтогаз України". Запуск газопроводу може залишити Україну транзиту російського газу через українську територію.

Західні партнери України неодноразово наголошували, що "Північний потік-2" не запрацює у випадку російського вторгнення на українську територію. Про це говорили, як представники США , так і Німеччини.

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Останні новини про "Північний потік-2":

Федеральний міністр економіки та віцеканцлер Німеччини Роберт Хабек розкритикував ідею сертифікації російського "Північного потоку-2". Він вважає, що це матиме негативні наслідки для енергетичної безпеки Європи.

Посол Німеччини в Україні Анка Фельдгузен заявила, що дискусія навколо "Північного потоку-2" в Німеччині стає більш інтенсивною. Вона зазначила, що особисто їй дуже соромно за цей проєкт.

У Німеччині підтвердили, що російський газопровід "Північний потік-2" сертифікують не скоро. Процес зупинили, бо труба не відповідає нормам ЄС.

Яку позицію уряд Німеччини висловлював щодо "Північного потоку-2": дивіться відео