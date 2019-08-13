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      Серце зупинялося тричі: у Дніпрі помер важкопоранений український боєць

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      У лікарні Дніпра помер український військовий
      У лікарні Дніпра помер український військовий / Ілюстративне фото

      У лікарні імені Мечникова у Дніпрі помер український захисник, який напередодні отримав важке поранення у голову під Широкіним на Донеччині.

      Головний лікар Сергій Риженко розповів, що військовий боровся за життя три дні. На жаль, надвечір 13 серпня він помер.

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      Його поранення не сумісне з життям. Мозок зруйнований, тотальна ішемія, кістки черепа розламані на частини.
      Біля селища Широкино куля Дмитру увійшла в лоб і вийшла через потилицю,
      – розповів лікар.

      За його словами, у хлопця була кома ІІІ ступеня. Медики сподівались на диво і боролись за життя військового. Вони підключили його до всіх апаратів стеження, до штучної вентиляції легень та коригували життєві функції. Проте, у такому стані бійця не можна було оперувати.

      "3 рази зупинялося серце. Реаніматологам вдавалося запускати. Вчора ввечері Дмитро помер", – написав медик.

      У чоловіка залишилась дружина та дитина. Він був родом з селища Миропіль, що на Житомирщині.

       

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      Теги: Новини України
      Джерело: 24 Канал
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