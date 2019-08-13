Серце зупинялося тричі: у Дніпрі помер важкопоранений український боєць

У лікарні імені Мечникова у Дніпрі помер український захисник, який напередодні отримав важке поранення у голову під Широкіним на Донеччині.

Головний лікар Сергій Риженко розповів, що військовий боровся за життя три дні. На жаль, надвечір 13 серпня він помер.

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Його поранення не сумісне з життям. Мозок зруйнований, тотальна ішемія, кістки черепа розламані на частини.

Біля селища Широкино куля Дмитру увійшла в лоб і вийшла через потилицю,

– розповів лікар.

За його словами, у хлопця була кома ІІІ ступеня. Медики сподівались на диво і боролись за життя військового. Вони підключили його до всіх апаратів стеження, до штучної вентиляції легень та коригували життєві функції. Проте, у такому стані бійця не можна було оперувати.

"3 рази зупинялося серце. Реаніматологам вдавалося запускати. Вчора ввечері Дмитро помер", – написав медик.

У чоловіка залишилась дружина та дитина. Він був родом з селища Миропіль, що на Житомирщині.