Сервіс доставки Glovo зазнав кібератаки, – ЗМІ

Системи платформи з доставки їжі та непродовольчих товарів Glovo зазнали кібератаки. Зловмисникам не вдалося отримати доступ до даних кредитних карток користувачів.

Хакерська атака на Glovo

За даними видання, атака трапилася ще 29 квітня. Хакер нібито отримав доступ до облікових даних клієнтів і кур'єрів і продавав цю інформацію в мережі.

Читайте також Невідомі зламали сайти ОТГ і РДА Київщини та розмістили фейкові оголошення

Зловмисник отримав доступ через старий інтерфейс адміністративної панелі. Як тільки ми виявили цю підозрілу активність, ми негайно вжили заходи, щоб заблокувати подальший доступ несанкціонованої третьої сторони,

– заявили у компанії.

Там додали, що наразі проводять розслідування. Водночас у Glovo запевнили, що доступ до даних карток клієнтів хакер не отримав, оскільки компанія не зберігає таку інформацію.

Для цього потрібно здійснити вхід з облікового запису і підтвердити його кількома додатковими перевірками.

Водночас видання стверджує, що хакер продавав доступ до рахунків клієнтів та кур'єрських служб, з можливістю зміни їх паролів.

Журналісти 24 каналу звернулися до представництва Glovo в Україні для підтвердження, або спростування інформації про хакерську атаку.