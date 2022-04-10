Сервіси "Приват24" будуть недоступні в ніч на 11 квітня: причина
10 квітня 2022 , 16:15Читать новость на русском
Джерело:Приватбанк
"Приватбанк" вирішив провести регламентні роботи у системі "Приват24". Відтак сервіси будуть тимчасово недоступні.
Регламентні роботи розпочнуться о 23:00 10 квітня. В банку обіцяють, що все закінчать до 8:00 11 квітня.
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На цей час сервіси тимчасово будуть недоступні.
Розрахунки в торговій мережі та банкомати будуть працювати у звичайному режимі.
Нагадаємо, після початку війни З 1 березня до 1 червня 2022 року "Приватбанк" запровадив кредитні канікули за всіма кредитними картками.
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