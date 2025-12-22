Серйозна залізнична аварія сталася під Коростенем: потяги зійшли з рейок, є травмовані

У Житомирській області зійшов із рейок вантажний потяг. Це спричинило шкоду і пасажирському поїзду, що їхав суміжною колією.

Травмовані кілька людей у результаті аварії, пише Укрзалізниця. 24 Канал зібрав, що відомо на цей момент.

Дивіться також Терор Одещини: Укрзалізниця додасть нові вагони на потяги до Кишинева

Що відомо про масштабну залізничну аварію на Житомирщині?

З повідомлення перевізника відомо, що неподалік Коростеня у Житомирській області зійшов із рейок вантажний поїзд, через що частково заблоковано рух на одній з ключових дільниць залізниці. Причини інциденту зараз з’ясовують.

По суміжній колії їхав пасажирський поїзд і також зазнав аварії. Локомотивна бригада поїзда №45/46 Харків – Ужгород помітила перешкоду та екстрено зупинила поїзд. На жаль, під час маневру з колій зійшов локомотив.

Серед пасажирів немає травмованих, крім однієї пасажирки, що порізалася склом. Але травмувалися машиніст та помічник вантажного поїзда, обидва госпіталізовані.

Рух деяких поїздів довелося змінити. Поїзд №45/46 відведений на сусідню станцію та прямує об’їзним маршрутом. Частину поїздів скеровано в обхід через Шепетівку, Козятин і Фастів, із прогнозованими затримками від трьох годин.

Зокрема, через Фастів замість Коростеня прямують поїзди №1/123 Харків – Івано-Франківськ, Ворохта; №44/50 Івано-Франківськ – Черкаси; №92 Львів – Київ; №30 Ужгород – Київ; №8/150 Чернівці – Київ; №52 Перемишль – Київ; №68/20 Варшава, Холм – Київ; №108 Солотвино – Київ. Поїзд №98 Ковель – Київ пропустять через Житомир, де затримка буде меншою.

На станції Шепетівка організовано пересадку на приміський шатл у напрямку Коростеня та у зворотному напрямку. Залізничники паралельно працюють над відновленням пошкодженої ділянки та прискоренням поїздів, які змушені слідувати в об’їзд.

Які були ще інциденти з залізницею останнім часом?