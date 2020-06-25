США перекидає частину своїх військ з Німеччини до Польщі.

Отже, президент Польщі Дуда зустрівся з Трампом у Білому домі. Про що говорили і про що домовились?

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Час захищати Польщу

США перекидує частину своїх військ з Німеччини до Польщі. Трамп сказав, що це посилає серйозний сигнал Росії, бо тепер під її кордонами буде більше військ НАТО. (Ймовірно, частина військ буде дислокована на півночі під Калінінґрадом).

Також Трамп розкритикував Німеччину за "Північний потік-2" та енергетичну співпрацю з Росією. Це було однією з причин виведення військ.

Що це таке? Ви витрачаєте мільярди доларів на Росію, а потім ми маємо захищати вас від Росії?

– обурився Трамп.

Дуда згадав про окупацію України та Грузії та застеріг про застосування 5 статті договору НАТО (про колективну оборону) – якщо б Росія вирішила проявити агресію в бік Польщі.

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Тим не менш, все це відбулось за 4 дні до президентських виборів у Польщі, на яких Дуда почувається не дуже впевнено. Прийом у Білому домі та нова домовленість зі США може підсилити його шанси на переобрання. За це дехто критикував Трампа – мовляв, таким чином він втручається у внутрішні справи іншої країни.