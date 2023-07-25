"Виховувала" газовою горілкою: сестра по-звірячому знущалася з маленького братика

У Білгород-Дністровському районі до лікарні доставили семирічного хлопчика з чисельними травмами та опіками. Виявилося, що так старша сестра намагалася "перевиховати" хлопця.

На Одещині 16-річна дівчина побила брата, обпекла газовою горілкою, прив’язала і зачинила у сараї, де той просидів усю ніч.

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Деталі жорстокого побиття

Цілу ніч семирічний хлопець провів у сараї і лише на ранок він зміг звільнитися. Після цього дитина звернулася до сусідів за допомогою і ті викликали лікарів. Виявилося, що хлопець має черепно-мозкову травму, струс головного мозку та опіки другого ступеня передпліччя та сідниць.

Інцидент стався у сім'ї, де виховують 4 дітей. 62-річний родич взяв на опіку хлопця семи років та дівчат 16, 11 та 9 років. Сестра зайнялася "вихованням" коли опікун був зайнятий своїми справами.

Сестра заявила, що хлопець псував її речі та намагався підпалити газовою горілкою скирту сіна і будинок. Дівчина завадила йому це зробити і зайнялась його "вихованням". Під час обшуку поліція вилучила горілку та мотузку, які використовували для знущань.

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Шістнадцятирічній дівчині вже повідомили підозру. Рішення про повідомлення підозри опікуну буде вирішуватися в рамках судового розслідування. Старшій сестрі та опікуну загрожує до п’яти років обмеження або навіть позбавлення волі.

Сім'я вже перебувала під увагою поліції

Раніше з цієї ж сім'ї неодноразово намагалася втекти одинадцятирічна дівчина. На обліку вона стоїть як дитина-утікач, а в службі у справах дітей – як дитина, що перебуває у складних життєвих обставинах. Щодо опікуна вже складали два протоколи через невиконання обов'язків.

Наразі соцслужби вилучили двох молодших дітей. Питання проживання всіх трьох дітей наразі вирішується.

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