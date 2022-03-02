СЕТАМ передало 33 конфісковані авто військовим

2 березня 2022 , 12:59
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Джерело:

OpenMarket - СЕТАМ

Сетам продовжує щоденно передавати конфісковане в дохід держави майно та майно від держбанків на потреби Збройних Сил України.

У держаному підприємстві зазначили, що за минулі дві доби (28.02 – 1.03.2022) передали 33 транспортні засоби, 6 оптичних прицілів, 19 мобільних телефонів, роутери та інше майно на потреби ЗСУ.

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Транспорту та іншого майна на майданчиках ДП "СЕТАМ" Міністерство юстиції України по всій Україні ще достатньо, тож запрошуємо захисників звертатися за інформацією і уточненнями до представників наших філій,
– йдеться в повідомленні. 

Як військові можуть отримати майно 

Процедура отримання майна:

  • Для отримання конфіскованого в дохід держави майна необхідно контактувати з обласними військовими комісаріатами та відповідними обласними, районними державними адміністраціями або виконавчими органами відповідних місцевих рад.
  • Ці суб’єкти готують внутрішні документи для вилучення майна (наряд).
  • Після цього при передачі майна складається тристоронній акт про вилучення майна (посилання на зразок Акту), сторонами якого є ДП "СЕТАМ" відповідний комісаріат та особа яка приймає майно (визначена у наряді).
  • Враховуючи стан деяких автомобілей є нагальна потреба у механіках, які допоможуть "оживити" транспорт. Просимо всіх, хто може допомогти в цьому питанні дзвонити до філій СЕТАМ вказаних у контактах.

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Автор: Олександр Бевза