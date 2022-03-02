СЕТАМ передало 33 конфісковані авто військовим
Джерело:OpenMarket - СЕТАМ
Сетам продовжує щоденно передавати конфісковане в дохід держави майно та майно від держбанків на потреби Збройних Сил України.
У держаному підприємстві зазначили, що за минулі дві доби (28.02 – 1.03.2022) передали 33 транспортні засоби, 6 оптичних прицілів, 19 мобільних телефонів, роутери та інше майно на потреби ЗСУ.
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Транспорту та іншого майна на майданчиках ДП "СЕТАМ" Міністерство юстиції України по всій Україні ще достатньо, тож запрошуємо захисників звертатися за інформацією і уточненнями до представників наших філій,
– йдеться в повідомленні.
Як військові можуть отримати майно
Процедура отримання майна:
- Для отримання конфіскованого в дохід держави майна необхідно контактувати з обласними військовими комісаріатами та відповідними обласними, районними державними адміністраціями або виконавчими органами відповідних місцевих рад.
- Ці суб’єкти готують внутрішні документи для вилучення майна (наряд).
- Після цього при передачі майна складається тристоронній акт про вилучення майна (посилання на зразок Акту), сторонами якого є ДП "СЕТАМ" відповідний комісаріат та особа яка приймає майно (визначена у наряді).
- Враховуючи стан деяких автомобілей є нагальна потреба у механіках, які допоможуть "оживити" транспорт. Просимо всіх, хто може допомогти в цьому питанні дзвонити до філій СЕТАМ вказаних у контактах.
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