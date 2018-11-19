Через систему СЕТАМ Державна виконавча служба продала на торгах 38 транспортних засобів Харківського державного авіаційного виробничого підприємства на загальну суму 1 мільйон гривень.

Як інформує прес-служба Міністерства юстиції України, гроші з торгів підуть на погашення боргів по зарплаті.

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Загалом на аукціон було виставлено 45 одиниць вантажних, спеціальних та інших транспортних засобів підприємства. Продати вдалось не всі.

Під час торгів було продано 38 лотів на загальну суму 1 007 612 гривень.

Гроші уже надійшли на виконавчої служби і будуть розподілені серед працівників, які мали заборгованість по зарплаті.

У Мін'юсті зазначають, що загальна сума заборгованості Харківського державного авіаційного виробничого підприємства перед державою, фізичними та юридичними особами становить понад 182 мільйони гривень.

Що таке СЕТАМ?Це система електронних торгів, створена Міністерством юстиції України для сприяння реалізації державної політики у сфері організації примусового виконання рішень судів та інших органів або посадових осіб.



Аукціон працює по всій території України з 2014 року. За даними Мін'юсту, за три роки було проведено понад 47 тисяч торгів на приблизно 7,2 мільярди гривень.