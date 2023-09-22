У Севастополі – гучні вибухи: окупанти скаржаться на атаку по штабу флоту

У тимчасово окупованому Севастополі вкрай неспокійно. У місті лунають гучні вибухи. Також відомо, що підняли димову завісу у бухті.

Україна неодноразово нагадувала росіянам, що їм не місце у тимчасово окупованому Криму. Тож, нехай вони не дивуються, що їм немає спокою на півострові. Так, у Севастополі пролунала ціла низка вибухів. Загарбники нарікають на атаку по штабу флоту.

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Що відомо про вибухи у Севастополі

Місцевими пабліками почали дуже активно розносити інформацію про вибухи на півострові. Супроводжували дописи світлинами. На одних можна побачити сліди у небі від ракет, а на інших – дим, який здіймається у небо.

Кажуть, у біля Севастопольської бухти навіть підняли димову завісу, щоб врятуватися від атаки. Тим часом у самому центрі Севастополя мешканці нарікають на гучні вибухи.

Традиційно "працювала ППО". Правда, не надто результативно, адже над бухтою також здіймається густий чорний дим, ймовірно, від прильоту.



Той самий штаб флоту, атакований ракетами / Фото "Крымский ветер"



Той самий штаб флоту, атакований ракетами / Фото "Крымский ветер"

На диво, так званий губернатор Развожаєв дуже швидко визнав всю дірявість ППО. Він сказав, що завдали ракетного удару по штабу флоту. Мовляв, біля театру Луначарського впав уламок.

Мешканці знімають місце прильоту і бідкаються: дивіться відео

Також зазначив, що на місце вирушили всі оперативні служби. Інформацію про постраждалих уточнюють. Наляканий Развожаєв попрохав зберігати спокій і не викладати фото та відео. Так його і послухали окупанти, які активно спамлять у мережі.

А ось і сам штаб, уражений ракетами: дивіться відео

У Развожаєва істерика

Він заявив, що можлива ще одна атака. Тож, попрохав не виїжджати до центру міста та не виходити зі споруд. А тим, хто перебуває поблизу штабу – під час звуків сирен слід вирушати до укриття. Власне, рух у центрі Севастополя перекрили. На місці падіння уламків працюють співробітники спецслужб і вибухотехніки.



Споруда штабу з іншого ракурсу / Фото з місцевих пабліків

За словами так званого губернатора, на місці працюють співробітники МНС. Вогнеборці ліквідують полум'я.

Звернімо увагу, що станом на 13:55 у Севастополі лунає повітряна тривога.

До слова, місцеві мешканці також кажуть, що у Севастопольську бухту буцімто впав збитий безпілотник.

Вибухи чули по всьому півострову

Росіяни кажуть, що то їхнє ППО працює у Саках. Там лунають гучні вибухи. Також буцімто працювало ППО у гарнізоні Гвардійського. А ще є припущення, що міг бути приліт у район Інкермана. Крім того, ППО буцімто відпрацьовує у районі Бельбека по невідомих цілях.