Не "бавовною" єдиною: у Севастополі повідомили про замінування ТРЦ
"Бавовна" у Криму дуже сильно налякала росіян. Втім, на цьому їхні проблеми не закінчилися.
У Криму вже кілька днів поспіль палають бази росіян. "Бавовна" на території анексованого півострова продовжилася й сьогодні, а паніка росіян зростає щогодини.
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У Севастополі повідомили про замінування ТРЦ
Як повідомили мешканці Севастополя, у місті лунає сигнал повітряної тривоги. Згодом охорона ТРЦ "Мусон" почала виганяти усіх відвідувачів на вулицю через повідомлення про замінування.
Нагадаємо, що після "бавовни" на території Криму тисячі росіян почали вткати з території окупованого півострова. Здається, навіть вони допетрали, що залишилось вкрай мало часу до того моменту, коли над ним знову замайорить український прапор, а росіяни відповідатимуть за всі злочини проти України та українців.
Війна росії з Україною: останні новини
- Партизани в окупованому Мелітополі жорстко розправилися з окупантом, який намагався зґвалтувати неповнолітню дівчину. Тепер росіянин більше нікому не зможе заподіяти шкоду.
- Також відомо, що у Мелітополі пролунали потужні вибухи. Їх наслідки наразі невідомі.
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