У Севастополі затонув сторожовий корабель типу "Тарантул", – "Атеш"

Агенти українського підпілля під час розвідки суден у Севастополі виявили потоплений прикордонний сторожовий корабель типу "Тарантул". Попередньо, його уразили морськими дронами декілька тижнів тому.

Про "знахідку" повідомили в "Атеш" зранку 18 січня.

Дивіться також Які російські об'єкти можуть знищити ракети SCALP: військовий експерт поділився припущенням

"Агенти "Атеш" під час розвідки суден у Севастополі виявили потоплений прикордонний сторожовий корабель проєкту 205П "Тарантул", – йдеться у повідомленні.

Представники руху припустили, що корабель підбили декілька тижнів тому під час атаки морськими дронами на військові об'єкти окупантів.

За даними партизанів, затонулий корабель розташований на пристані бухти "Графська" за такими координатами: 44.615763, 33.587110.