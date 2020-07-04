Цього разу нашу увагу привернув судовий процес над суддею Оксаною Царевич. У часи Майдану вона на пів року позбавила прав керування авто 4 осіб за начебто не зупинку на вимогу інспектора ДАІ на Залізничному шосе.

НЕчесть тижня

Усіх 4 там і близько не було. Документи ДАІ були сфальшовані, а у водіїв були свідки, які спростовували звинувачення. Але Царевич відкинула всі докази невинуватості водіїв. Детальніше – у відеоблозі "Честь і НЕчесть" на 24 каналі.

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Пізніше експертиза довела втручання в систему авторозподілу та ручне призначення справ про позбавлення прав керування на Царевич та її колегу Віктора Кицюка. Сама ж Царевич дотепер заявляє, що її рішення було законним, вважає що її оббрехали і звинувачує "якихось людей які фінансуються якимись міжнародними організаціями".



Оксана Царевич / Фото Українська Правда

Активісти Автомайдану 5 років добивались того, щоб суддю притягнули до кримінальної відповідальності за неправосудне рішення. Але суддю виправдали!

Чому суддю виправдали

З 2018 року справу Царевич розглядав Голова Шевченківського районного суду міста Києва Євген Мартинов. Як і у більшості інших справ засідання призначались в середньому раз на місяць.

За цей час встигли допитати більшість свідків. Але з настанням карантину суддя раптом включив турборежим. Під час найжорсткіших обмежень він призначав засідання ледь не щотижня.

Потерпілі та їх адвокат не змогли з’явитись до суду 28 травня. Одна з них взагалі не була повідомлена про засідання та ще й була на самоізоляції після контакту з інфікованим COVID-19. А у 2-річного сина адвоката була температура за 39. Тож вони подали клопотання про відкладення засідання.

Проте Мартинов відхилив це клопотання, без участі потерпілих провів допит обвинуваченої та завершив дослідження доказів.



Євген Мартинов / Фото Главком

На засіданні 26 червня потерпілі клопотали про виклик ключових свідків у справі, зокрема і ексголови Печерського суду Інни Отрош, яких прокуратура чомусь не захотіла викликати. Однак суддя відхилив це клопотання та швидко завершив розгляд справи.

В процесі стало очевидним, що суддя не мав наміру досліджувати докази винуватості судді, а хотів швидше розглянути справу та винести виправдувальний вирок.

Ніколи такого не було і ось знову виправдувальний вирок дістався судді, а не звичайному смертному. Бо простих громадян в Україні виправдовують рідше, ніж проходять чесні вибори в Росії.

Чому ж суддя Мартинов так спішив з розглядом? Можливо, для того щоб Царевич отримала мільйонне відшкодування з бюджету за "незаконне притягнення до кримінальної відповідальності".

Так-так, замість реального покарання за незаконні рішення щодо активістів Оксана Царевич може отримати ще й кругленьку суму компенсації!

Залишається тільки радіти, що Євген Мартинов не розглядає справи про топову корупцію. Тоді б нам з вами з власних податків довелось платити б ще й компенсації Мартиненкам, Насіровим, Розенблатами.

Бо минулого року суддя Мартинов брав участь в конкурсі до Антикорсуду, та не зміг спростувати сумніви міжнародних експертів в його доброчесності та був знятий з конкурсу ВККС.



Суддя Мартинов / Скриншот з відео

Премію НЕ.ЧЕСТЬ тижня отримує суддя Шевченківського районного суду міста Києва Євген Мартинов за неповний розгляд справи Оксани Царевич.

Честь тижня

Премію ЧЕСТЬ тижня сьогодні ми хочемо вручити суддям з Дніпропетровищини, які не стали допомагати своїй колезі уникнути відповідальності – Сергію Пруднику, Наталії Олефіренко, та Вікторії Шальєвій.

В квітні 2019 року Громадська рада доброчесності затвердила висновок про невідповідність судді Бабушкінського районного суду міста Дніпропетровська Елеонори Женеску критеріям доброчесності та професійної етики. Простішими словами - визнала недоброчесною через сумніви в легальності статків та незалежності.



Елеонора Женеску / Фото Дніпроград

У 2016 році суддя набула новеньке дороге авто. Але задекларувала його лише у 2017 році, як приз від ПАТ "Дніпропетровськ-авто". Хоча в цій компанії повідомили, що жодних призів судді не вручали.

В цей же рік суддя отримала в подарунок від батька квартиру в Донецьку. А батько в той час переховувався від органів слідства у справі про створення терористичної групи. Ймовірно батько судді є колабораціоністом та підтримує війну Росії проти України.

Після формування нового складу кваліфікаційної комісії суддів, цей висновок може стати цвяхом в труну суддівської кар'єри Елеонори Женеску.

Як чимало суддів, Женеску вирішила оскаржити рішення ГРД (Громадська рада доброчесності – 24 канал) до адміністративного суду. Тільки проблема в тому, що Громадська рада не є суб'єктом владних повноважень, її рішення не можуть оскаржуватись. Попри це ряд суддів в минулому скасовували висновки ГРД, хоча не мали навіть брати такі справи до розгляду.

Звісно, в майбутньому вони й самі могли отримати негативний висновок ГРД під час проходження кваліфоцінювання. То чому ж не створити судову практику, щоб захистити своїх колег та себе в майбутньому від докучливої громадськості.

Але судді у справі Женеску цього робити не стали. Суддя Дніпропетровського окружного адміністративного суду Сергій Прудник закрив провадження. А судді Третього апеляційний адміністративний суд його підтримали.

Колегія суддів звернула увагу на те, що ГРД не є суб'єктом владних повноважень, уповноваженим ухвалювати рішення стосовно подальшої участі кандидата на посаду судді.

У кваліфікаційному оцінюванні суддів чи в конкурсах на посади судді остаточні рішення ухвалює ВККС і та обставина, що таке рішення може ухвалювати на підставі висновку Громадської ради доброчесності не наділяє громаду правосуб'єктністю та не впливає на правовий статус кваліфкомісії.

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До прикладу, якщо президент приймає рішення на основі того, що йому говорять Радники, це не робить останніх президентом. Бо не кожен з нас президент. І не може внести в раду законопроєкт про реальну реформу судів.

Але ми можемо президента до цього в котре закликати. Наприклад, в постах у соціальних мережах. А при нагоді підписуйтесь на сторінку Фундації DEJURE, яка не тільки вручає премію ЧЕСТЬ І НЕЧЕСТЬ тижня, а й добивається звільнення недоброчесних суддів та інших представників судової влади.

Лауреатів премії та антипремії визначає громадська організація "Фундація DEJURE", яка моніторить перебіг судової реформи й добивається очищення суддівських лав.