Сформували умовний коридор: велика кількість російських військ зайшла на Сумщину
2 квітня 2022 , 14:16Читать новость на русском
Джерело:телеграм Дмитра Живицького
Російські окупанти розширюють свою присутність на території Сумщини. Там помічена велика кількість ворожих військ.
Так, зокрема, вони зайшли в Конотопський район з території Росії. Про це повідомив голова Сумської обласної державної адміністрації Дмитро Живицький.
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Велика кількість російських військ зайшла на Сумщину
Сформований умовний "коридор", через який відбувається постійний рух військової техніки з Київської та Чернігівської областей у зворотному напрямку на Росію,
– заявив він.
За словами Живицького, окупанти бояться місцевих жителів і українських військових. На тлі страху відкривають хаотичний вогонь по людях, які з'являються поблизу їхньої техніки або вздовж руху колон.
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