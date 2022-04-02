Сформували умовний коридор: велика кількість російських військ зайшла на Сумщину

Російські окупанти розширюють свою присутність на території Сумщини. Там помічена велика кількість ворожих військ.

Так, зокрема, вони зайшли в Конотопський район з території Росії. Про це повідомив голова Сумської обласної державної адміністрації Дмитро Живицький.

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Велика кількість російських військ зайшла на Сумщину

Сформований умовний "коридор", через який відбувається постійний рух військової техніки з Київської та Чернігівської областей у зворотному напрямку на Росію,

– заявив він.

За словами Живицького, окупанти бояться місцевих жителів і українських військових. На тлі страху відкривають хаотичний вогонь по людях, які з'являються поблизу їхньої техніки або вздовж руху колон.

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