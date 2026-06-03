США готують для України 400 мільйонів військової допомоги, які утримував Пентагон, – Рубіо

Державний секретар США Марко Рубіо заявив, що найближчим часом можуть з'явитися важливі новини щодо 400 мільйонів доларів допомоги для України. Йдеться про кошти, які раніше схвалив Конгрес США для підтримки Києва, однак їх передання було затримане в Міністерстві оборони.

Відповідну заяву глава американської дипломатії зробив під час слухань у Сенаті. Про це пише Reuters.

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Що відомо про гроші від США?

Рубіо повідомив, що Вашингтон готується найближчим часом оголосити рішення щодо 400 мільйонів доларів допомоги Україні.

Під час виступу він зазначив, що новини щодо цього фінансування можуть з'явитися "досить скоро". Деталей майбутнього рішення посадовець поки що не розкрив.

За інформацією Reuters, йдеться про 400 мільйонів доларів, які американський Конгрес раніше погодив для підтримки України у війні проти російської агресії.

Водночас виділені кошти залишаються заблокованими на рівні Міністерства оборони США, через що їх фактичне спрямування на потреби України досі не відбулося. Причини затримки офіційно не уточнювалися.

Важливо! Раніше Конгрес США затвердив оборонний бюджет країни на 2026 рік. У ньому, серед іншого, передбачалося 400 мільйонів доларів на військову допомогу Україні на цей рік, пише Reuters. Кошти виділяють у межах Ініціативи сприяння безпеці України. За цією ініціативою Україна має отримати також 400 мільйонів доларів і в 2027 році.

Розблокуванню допомоги для України передувала різка критика з боку сенатора-республіканця Мітча Макконнелла. Він накинувся на Пентагон у своїй колонці для видання The Washington Post, звинувативши відомство в тому, що воно затримує виділення коштів Києву, які Конгрес вже давно схвалив за широкої підтримки.

Які країни ще незабаром нададуть Україні військову допомогу?

Зеленський повідомив, що Україна отримає шведські винищувачі Gripen разом із сучасним озброєнням, зокрема далекобійними ракетами Meteor. За його словами, йдеться не лише про передачу літаків, а про повноцінні бойові комплекси, готові до виконання завдань. Ракети Meteor здатні уражати повітряні цілі на відстані понад 200 кілометрів.

Президент наголосив, що такі можливості допоможуть ефективніше протидіяти російській авіації та зменшити загрозу від застосування керованих авіабомб.

Заступник керівника Офісу Президента Павло Паліса зазначив, що Gripen із ракетами Meteor стануть важливим елементом нової системи оборони України. За його словами, ці винищувачі дозволять відтісняти російські літаки-носії КАБів далі від лінії фронту. У Києві переконані, що поява Gripen суттєво посилить можливості Повітряних сил у боротьбі з авіацією, ракетами та безпілотниками Росії.

Крім того, ЄС готується до надання Україні першої частини позики на 90 мільярдів євро попри блокування з боку Угорщини. Однак це не вся міжнародна підтримка, на яку можна сподіватися цьогоріч.