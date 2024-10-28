Реальна загроза безпеці: "Шахед" пролетів критично близько від енергоблока Хмельницької АЕС

Під час атаки 28 жовтня 2024 року один з "Шахедів", які запустила Росія, пролетів критично близько до енергоблока Хмельницької АЕС. Безпілотник створив реальну загрозу для безпеки станції.

Про це повідомили в Енергоатомі. Петро Котін наголосив, що Росія свідомо порушує принципи ядерної та радіаційної безпеки.

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"Шахед" пролетів критично близько до енергоблока АЕС

Під час атаки 28 жовтня, близько о 06:00, російський "Шахед" пролетів критично близько від одного з енергоблоків Хмельницької АЕС. Це створило реальну загрозу безпеці станції.

Так, з настанням осінньо-зимового періоду Росія посилює енергетичний терор українських атомних електростанцій. Ворог свідомо створює нові ризики для безпечної експлуатації атомних об'єктів.

Ворог свідомо порушує принципи ядерної та радіаційної безпеки АЕС, вдаючись до відвертого тероризму. Це необхідно зупинити якнайшвидше, адже наслідки може відчути увесь континент,

– наголосив керівник Енергоатому Петро Котін.

Відтак, Україна вимагає від світової спільноти адекватної реакції та рішучих дій для припинення терористичних атак на об'єкти критичної інфраструктури.