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10 червня, 18:28
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Оновлено - 18:44, 10 червня

"Шахед" збили над вокзалом у Сумах: які наслідки

Владислав Кравцов

Російська армія 10 червня атакувала територію вокзалу у Сумах безпілотником типу "Шахед". Його збили над будівлею транспортного об'єкта.

Про це пише Укрзалізниця.

До теми Росія знищила дім військового, якого раніше вбила під час похоронної процесії у Сумах 

Які наслідки атаки "Шахедом" по вокзалу у Сумах?

Залізничники зазначили, що уламки ворожого "Шахеда" впали на пасажирський поїзд №143 "Суми – Рахів". Як наслідок сталося загоряння даху останнього вагона. 

Пасажири та поїзна бригада не постраждали, оскільки перебували в укритті, 
– наголосили в Укрзалізниці.

В компанії також розповіли, що станом на 18:02 поїзд "Суми – Рахів" відправився та рухається з затримкою у +5 години. 

"Робимо все, щоб надолужити відставання від графіка", – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, раніше начальник Сумської МВА Сергій Кривошеєнко писав, що росіяни вдарили безпілотником по об'єкту транспортної інфраструктури у місті. Через це постраждало 4 людини.

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