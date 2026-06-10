"Шахед" збили над вокзалом у Сумах: які наслідки
Російська армія 10 червня атакувала територію вокзалу у Сумах безпілотником типу "Шахед". Його збили над будівлею транспортного об'єкта.
Про це пише Укрзалізниця.
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Які наслідки атаки "Шахедом" по вокзалу у Сумах?
Залізничники зазначили, що уламки ворожого "Шахеда" впали на пасажирський поїзд №143 "Суми – Рахів". Як наслідок сталося загоряння даху останнього вагона.
Пасажири та поїзна бригада не постраждали, оскільки перебували в укритті,
– наголосили в Укрзалізниці.
В компанії також розповіли, що станом на 18:02 поїзд "Суми – Рахів" відправився та рухається з затримкою у +5 години.
"Робимо все, щоб надолужити відставання від графіка", – йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, раніше начальник Сумської МВА Сергій Кривошеєнко писав, що росіяни вдарили безпілотником по об'єкту транспортної інфраструктури у місті. Через це постраждало 4 людини.