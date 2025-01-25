Ворожа атака "Шахедами" по Київщині: постраждала 5-річна дитина

Росія вночі 25 січня атакувала дронами Київську область. Відомо, що внаслідок атаки постраждала 5-річна дитина.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на поліцію Київщини.

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Атака на Київщину

Поліція Київщини повідомила, що внаслідок удару "Шахедами" по Київщині постраждала 5-річна дитина.

На жаль, 5-річна дитина зазнала поранень. Її госпіталізували до лікарні. Наразі життю та здоров'ю постраждалій нічого не загрожує,

– ідеться в повідомленні.

В поліції додали, що станом на 12:20 у двох районах області зафіксовано пошкодження трьох багатоповерхових будинків, з них 18 квартир. Крім цього, пошкоджено 13 автомобілів.

Там додали, що також відбулось загоряння підприємства, яке ліквідували працівники ДСНС.

Зазначимо, що в ДСНС о 12:52 вказали, що роботи з ліквідації наслідків ворожих обстрілів у Вишневому завершені.

Додамо, що о пів на 12 годину дня роботи з ліквідації наслідків атаки противника в Бучанському районі також завершені.

На щастя обійшлося без травмованих і загиблих. Вдалося врятувати 5 осіб, зокрема 2 дітей.