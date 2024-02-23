Росіяни запустили "Шахеди": де зараз тривога

23 лютого 2024, 21:13
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Окупанти вкотре запустили ударні дрони по Україні увечері 23 лютого. 24 Канал розкаже, де зараз летять дрони і для яких областей є загроза.

Тим часом Повітряні сили та ГУР збили ще один, уже другий, літак-розвідник А-50. Це значна втрата, адже таких літаків у росіян одиниці, вони дорогі та виконують важливі завдання.

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Де оголошено тривогу увечері 23 лютого

 

21:17, 23 лютого

У ПС уточнили, де зараз летять "Шахеди":

  • БпЛА облітає Одещину, курс північно-східний.
  • БпЛА в Лиманському районі Одеської області, курс північний.
  • Декілька груп в Бобринецькому районі Кіровоградської області, курс західний/північно-західний.
  • БпЛА (імовірно, розвідувальний) в Золотоніському районі Черкаської області, курс північно-західний.
20:44, 23 лютого

БпЛА з Чорного моря в напрямку Білгород-Дністровського району Одеської області.

Автор: Ірина Чеботнікова