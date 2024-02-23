Росіяни запустили "Шахеди": де зараз тривога
Окупанти вкотре запустили ударні дрони по Україні увечері 23 лютого. 24 Канал розкаже, де зараз летять дрони і для яких областей є загроза.
Тим часом Повітряні сили та ГУР збили ще один, уже другий, літак-розвідник А-50. Це значна втрата, адже таких літаків у росіян одиниці, вони дорогі та виконують важливі завдання.
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Де оголошено тривогу увечері 23 лютого
У ПС уточнили, де зараз летять "Шахеди": БпЛА з Чорного моря в напрямку Білгород-Дністровського району Одеської області.
У ПС уточнили, де зараз летять "Шахеди":
БпЛА з Чорного моря в напрямку Білгород-Дністровського району Одеської області.