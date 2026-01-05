Експерт назвав найбільшу небезпеку модернізованих "Шахедів" з ПЗРК

Росіяни почали ставити на "Шахеди" переносні зенітно-ракетні комплекси. Запуск ракети у реальному часі здійснює пілот дрона, який керує ним з території Росії.

Наразі невідомо, чи стане таке нововведення росіян постійним, адже воно спричиняє низку труднощів. Про це детальніше 24 Каналу розповів військовий оглядач Іван Тимочко, водночас зауваживши, що небезпека є навіть від одиничних дронів з ПЗРК.

Чим загрозливі "Шахеди" з ПЗРК?

Батальйон СБС Darknode, що спеціалізується на перехопленнях "Шахедів" нещодавно повідомив про збиття першого БпЛА цього типу, оснащеного ПЗРК. Згідно з інформацією, яку вдалося з'ясувати бійцям, дрон також оснащений відеокамерою і радіомодемом, що передає дані з неї.

Така конструкція свідчить про спроби ворога збити українські літаки чи гелікоптери, які прикривають небо від повітряних атак.

Пілот супроводжує "Шахед" з точки А в точку B. Тобто якщо вони роблять масові пуски "Шахедів", це означає, що кожен дрон мусить супроводжувати оператор. Це доволі серйозне навантаження, багато викликів та проблем для безперебійності зв'язку та управління. Але сам факт появи означає, що противник продовжить експериментувати,

– наголосив Іван Тимочко.

Такий крок росіян може бути як і демонстративним, аби залякати додатковою загрозою. Однак, якщо випуск таких "Шахедів" масштабуватимуть, загроза може виявитися цілком реальною, і перехоплення дронів стане справді важким завданням для сил ППО.

Водночас, звісно, українські бійці враховуватимуть ворожі "новинки". Зокрема, у батальйоні Darknode повідомили, що вже проводять аналіз ситуацій подібного застосування російських дронів-камікадзе і розробляють тактики протидії.

"Це було б найбільшою небезпекою за однієї умови: якщо противник справді зробить це системною практикою. Тобто коли щодня кожен "Шахед" буде оснащеним ПЗРК. Окремо взяті дрони також є загрозливими, але не забуваймо, що зараз ми все більше переходимо у площину використання дронів-перехоплювачів", – зауважив військовий оглядач.

Тобто надалі авіацію все менше залучатимуть для боротьби з дронами. До того ж для росіян буде проблематично "перетворювати" кожен "Шахед" на ПЗРК. Це не лише додаткові витрати, але й зміна льотних можливостей самого дрона. Кожен кілограм відображається на аеродинамічних властивостях "Шахеда". Можливо, через це росіянам також доведеться зменшувати бойову частину дрона.

Крім того, ПЗРК на "Шахедах" можуть використати, але й можуть не використати. А корисне навантаження дрона при цьому зменшується. Тож насправді невідомо, чи масштабуватимуть росіяни доволі суперечливу модернізацію.

Що ще відомо про модернізацію російських дронів?