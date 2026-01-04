"Шахеди" стають ще небезпечнішими: "Флеш" показав російський БпЛА із ПЗРК
- Російська армія встановлює переносні зенітні ракетні комплекси на безпілотники типу "Шахед".
- Експерт Сергій "Флеш" Бескрестнов попередив українських пілотів про нову загрозу з боку таких дронів.
Російська армія шукає нові способи, як завдати більше шкоди Україні своїми ударними безпілотниками типу "Шахед". Тепер окупанти встановлюють на ці дрони переносні зенітні ракетні комплекси.
Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на експерта із систем радіоелектронної боротьби та зв'язку Сергія "Флеша" Бескрестнова.
До теми Ворог запускав десятки дронів по Україні, є влучання: які наслідки нічного терору
Який вигляд має "Шахед" з ПЗРК?
"Флеш" розповів, що українські військові вперше зіткнулися з Шахедом, на борту якого встановлено ПЗРК 4 січня. За словами експерта, противник продовжує шукати способи знищення нашої авіації.
"Шахед" обладнаний камерою і радіомодемом. Запуск ракети здійснюється пілотом "Шахеда", який керує ним з території Росії,
– наголосив Сергій Бескрестнов.
Він також звернувся до пілотів армійської авіації, щоб ті взяли до відома появу нової загрози.
"Слід уникати підходу до "Шахеда" зустрічним курсом і бути обережніше з тими, хто стоїть на колі", – підкреслив "Флеш".
Окрім того, фахівець із систем радіоелектронної боротьби та зв'язку показав "Шахед", обладнаний переносним зенітним ракетним комплексом.
"Шахед", обладнаний ПЗРК / Фото з телеграм-каналу Сергія "Флеша" Бескрестнова
У мережі повідомлялося, що, попередньо, може йтися про російський ПЗРК "Стріла" або ж "Верба".
На "Шахеді" може бути ПЗРК "Верба" або "Стріла" / Фото з телеграм-каналу Сергія "Флеша" Бескрестнова
Також у телеграм-каналах з'явилося відео із безпілотником, на який встановлено ПЗРК.
Огляд "Шахеда" з ПЗРК / Відео з телеграм-каналу Supernova+
До речі, авіаційний експерт Костянтин Криволап пояснив в ефірі 24 Каналу, чому наявних рішень України проти "Шахедів" поки недостатньо. На думку експерта, проблема полягає не лише в кількості засобів ураження, а у відсутності цілісної концепції боротьби із "Шахедами".
Що ще намагаються впихнути росіяни у свої "Шахеди"?
Журналісти "Мілітарного" повідомили, що українські захисники збили модернізований російський безпілотник "Шахед" з антеною для навігації за радіомаяками VOR/DME. Це модернізація дозволяє здійснювати навігацію, незалежну від супутникової.
Також Сергій Бескрестнов писав, що Росія встановила інфрачервоні прожектори на "Шахеди". Цим окупанти намагаються засліпити зенітні дрони й авіацію.
Варто зазначити, що вночі 4 січня сили української ППО збили/подавили 39 ворожих БпЛА типу Shahed, "Гербера" та дрони інших типів на Півночі та Сході країни. Водночас, за даними Повітряних сил, зафіксовано влучання 13 ударних БпЛА на 9 локаціях.