Як довго можуть літати "Шахеди" відволікаючи ППО від ракет
Під час останніх масованих атак по Україні ворог запустив близько сотні ударних безпілотників "Шахедів". При цьому повітряна тривога через загрозу БПЛА може тривати дуже довго. І роблять окупанти це не лише безпосередньо для атак, а з метою відволікання уваги.
Так, у ніч проти 26 серпня росіяни запустили 109 ударних безпілотника, а сьогодні, 27 серпня, – 91 дрон. При цьому станом на 12:30 не усі БПЛА були знищені, кілька груп продовжували кружляти над областями.
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Як пише Defense Express, задач частини дронів – безпосереднє відволікання на себе сил та засобів протиповітряної оборони.
Як довго можуть кружляти у повітрі "Шахеди"
Зазначають, що у рекомендаціях для Сил оборони України щодо боротьби із "Шахедів"-136 вказано, що крейсерська швидкість "Шахед"-136 становить 180 кілометрів за годину, а дальність польоту вказана, як 1500 кілометрів.
"Тобто, орієнтовний час у повітрі "Шахед"-136 становить майже 8,5 годин. При цьому, у західних джерелах вказують оцінку дальності польоту у 2500 кілометрів. А це при аналогічній крейсерській швидкості означає, що час польоту "Шахеда" – майже 14 годин", – зазначили аналітики.
Також від слід вряхувати час, який необхідний дрону для досягнення контрольованого повітряного простору України. Так, у випадку запуску безпілотника з мису Чауда у Криму – це близько 300 кілометрів та лише 200 кілометрів у випадку пуску з Приморсько-Ахтарська.
Тож, ідеться про можливість "Шахеда" кружляти у повітрі для відволікання української ППО упродовж 6,5 – 12,5 годин, залежно від реальної дальності польоту та місця запуску,
– резюмують фахівці.
Зауважте! Також російські війська можуть застосовувати спеціальні дрони типу "Гербера", які не несуть бойової частини, а якраз і призначені для виконання ролі хибної цілі. Дальність та час у повітрі цих БПЛА – невідомий.
Росія другий день поспіль атакує Україну: головне
Другу ніч поспіль російські війська виснажують сили протиповітряної оборони України. 26 серпня під атакою ворога опинилась критична інфраструктура України. Попри шалену кількість засобів нападу противника, а саме – 127 ракет і 109 ударних БпЛА, українські оборонці знищили більшість цілей.
Сьогодні ворог знову атакува Україну із застосуванням 91 безпілотника і 10 ракет. Водночас оборонці попри виснаження змогли ефективно відбити атаку. Зокрема, усі цілі, які летіли на столицю – знищені.