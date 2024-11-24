Росія хоче створити рій "Шахедів" зі штучним інтелектом, щоб обходити ППО, – The Guardian

Росія праює над тим, щоб створити "Шахеди" зі штучним інтелектом. У планах ворога – рій ударних БпЛА, які будуть координувати між собою атаки таким чином, аби придушити українську ППО.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на The Guardian. Ба більше, за даними видання, Росія вже має два заводи з виробництва характерних дельтакрилих безпілотників "Шахед"-136, які в Москві називають "Геран-2".

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Джерела повідомили також і про масштаби виробництва дронів, мова про "сотні БпЛА на тиждень".

Яка мета росіян

Росія постійно модифікує безпілотники, намагаючись зробити їх більш смертоносними. Видання також зазначило, що раніше українські військові вже показували відео, які свідчать, що Росія застосовує термобаричні боєголовки, які при детонації створюють вогняну хмару з температурою близько 2000С. Це робить дрон більш смертоноснішими, якщо він вибухає всередині будівель.

І ось, Росія веде роботи з впровадження штучного інтелекту для створення "роїв безпілотників", за допомогою яких "Шахеди" будуть узгоджуватись між собою, щоб подолати протиповітряну оборону.

Водночас досі неясно, наскільки ефективною буде ця технологія.

Довідково. Лише за останній тиждень Росія запустила по Україні близько 460 ударних безпілотників. Упродовж жовтня ворог атакував Україну 2 023 БпЛА типу "Шахед" та іншими дронами невстановленого типу. З них наша ППО знищила 1 185 дронів, ще 738 БпЛА – локаційно втрачені.