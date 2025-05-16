Росія змінила тактику ударів "Шахедами": як ворог намагається обійти ППО вночі

У ніч проти 15 травня Росія атакувала Україну понад 100 "Шахедами", завдавши ударів по інфраструктурі в різних регіонах. Основний напрямок атаки – Сумщина, однак частина БпЛА була спрямована на захід країни, зокрема постраждала Івано-Франківщина.

Представник Повітряних сил Юрій Ігнат заявив, що ворог змінює тактику, аби обійти українську ППО – зокрема мобільні вогневі групи. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на NV.

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Як змінилась тактика росіян

За словами Юрія Ігната, через велику територію країни перехопити всі дрони одразу поблизу фронту вкрай складно.

Територія держави доволі велика, збивати все й одразу недалеко від лінії фронту надзвичайно складно. Тому полювання за "Шахедами" ведеться і в центрі країни, і на заході,

– зазначив він.

До відбиття атаки було залучено винищувачі F-16, Mirage, гелікоптери, зенітні ракетні війська, мобільні вогневі групи та підрозділи РЕБ.



Ігнат додав, що через малий радіус ураження стрілецької зброї (до 1 кілометра) противник намагається атакувати з великої висоти, запускаючи десятки дронів одночасно в напрямку однієї цілі. Це й ускладнює роботу МВГ.

Раніше повідомлялося, що у Кременчуцькому та Полтавському районах унаслідок падіння уламків безпілотника було пошкоджено дах господарської споруди та вибито шибки в житловому будинку.

За даними Повітряних сил, у ніч проти 16 травня сили ППО збили 73 з 112 ворожих безпілотників. Ще 36 дронів-імітаторів втратили локаційний зв'язок.