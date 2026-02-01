Укр Рус
1 лютого, 14:09
Оновлено - 14:24, 1 лютого

"Шахеди" знову тероризують Україну: тривога дісталась Києва

Дарія Черниш

Росія 1 лютого знову атакує Україну ударними дронами. Загроза обстрілу "Шахедами" існує у кількох областях.

Про напрямок руху ворожих дронів інформують Повітряні сили ЗСУ.

Куди летять російські дрони?

Де оголосили повітряну тривогу: дивіться на карті

 

 

14:21, 01 лютого

БпЛА в напрямку Сум з півночі.

14:18, 01 лютого

Курс на Ірпінь.

13:59, 01 лютого

Загроза для Київщини

БпЛА на Гостомель на Київщині з півночі.

13:41, 01 лютого

БпЛА з Дніпропетровщини на Кіровоградщину.

13:26, 01 лютого

БпЛА в напрямку Сум з півночі.