"Шахеди" знову тероризують Україну: тривога дісталась Києва
Росія 1 лютого знову атакує Україну ударними дронами. Загроза обстрілу "Шахедами" існує у кількох областях.
Про напрямок руху ворожих дронів інформують Повітряні сили ЗСУ.
Дивіться також Росіяни вдарили по пологовому будинку в Запоріжжі: кількість постраждалих зросла
Куди летять російські дрони?
Де оголосили повітряну тривогу: дивіться на карті
БпЛА в напрямку Сум з півночі. Курс на Ірпінь. БпЛА на Гостомель на Київщині з півночі. БпЛА з Дніпропетровщини на Кіровоградщину. БпЛА в напрямку Сум з півночі.
Загроза для Київщини
БпЛА в напрямку Сум з півночі.
Курс на Ірпінь.
БпЛА на Гостомель на Київщині з півночі.
БпЛА з Дніпропетровщини на Кіровоградщину.
БпЛА в напрямку Сум з півночі.