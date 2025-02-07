Нардеп Шахов, який перебуває у розшуку, з'явився на онлайн-засіданні комітету Ради

Народний депутат із парламентської групи "Довіра" Сергій Шахов дистанційно долучився до засідання комітету Верховної Ради з питань екологічної політики та природокористування. Він із 2023 року перебуває в розшуку через подання недостовірних відомостей у декларації.

Сергій Шахов востаннє фізично був присутній у Верховній Раді у листопаді 2022 року. Про це інформує 24 Канал з посиланням на рух "Чесно".

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Що відомо про Сергія Шахова

Попри статус розшукуваного, Шахов активно брав участь в обговоренні законопроєкту №12354, що передбачає штрафи за порушення особливого правового режиму. Зокрема, йдеться про адміністративну відповідальність за повернення людей в населені пункти, де оголошена обовʼязкова евакуація, відмову батьків від обовʼязкової евакуації дітей, а також порушення комендантської години, що викликало жваву дискусію.

"Я сам з окупованих територій. Ситуація дуже складна, люди повертаються, повернулося сотні тисяч людей, тому що в них немає де жити, де працювати, їм надається 465 грн допомоги на місяць. – Люди остаються на узбіччях, куди їм діватися?" – сказав у своєму виступі Шахов.

За офіційними даними, внутрішньо переміщені особи, які перебувають у складних життєвих обставинах, отримують фінансову допомогу:

3000 гривень – для дітей і осіб з інвалідністю;

2000 гривень – для інших категорій громадян.

Дискусію викликало і питання відповідальності за порушення комендантської години. Депутати наголошували, що необхідний диференційований підхід залежно від регіону, віддаленості від зони бойових дій та обставин, у яких можуть опинитися громадяни, наприклад, пасажири нічних потягів, які вимушені комендантську годину порушити.

Крім того, комітет розглянув законопроєкт №12353 щодо обов’язкової евакуації. Він встановлює правила евакуації людей похилого віку, осіб з інвалідністю та дітей у разі відмови батьків від евакуації. Законопроєкт отримав підтримку членів комітету, які рекомендуватимуть парламенту прийняти його за основу.

Сергій Шахов востаннє з’являвся у Верховній Раді фізично в листопаді 2022 року. Відтоді він бере участь у засіданнях дистанційно, найчастіше з вимкненою камерою, і голосує "за".

Довідка: НАБУ та САП підозрюють його у приховуванні статків на суму 88 мільйонів гривень. У декларації він не зазначив 13 квартир у центрі Києва, 8 паркомісць, котеджі під Києвом та земельні ділянки площею 115 гектарів. Справу розглядає Вищий антикорупційний суд, Шахова оголосили в розшук через неявку на засідання. Його адвокатка заявляє, що депутат перебуває на лікуванні в Киргизстані.