Ухилянт поскаржився в поліцію, бо його двічі "кинули" виробники фальшивих документів

Житель Києва звернувся до поліції, оскільки його ошукали шахраї. Він двічі платив невідомим, щоб виробити фальшиві документи, які звільняють від призову. Проте після переказу коштів "виробники документів" зникали.

Наразі правоохоронці вже почали розслідувати цю справу. Загальна сума, яку ошуканий віддав аферистам, сягає 80 тисяч гривень.

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Як шахраї ошукали ухилянта

31-річний житель Києва розповів правоохоронцям, що хотів отримати фальшиві документи для виїзду закордон. Наразі заявник тимчасово проживає на території Козівської громади Тернопільщини, тому звернувся до поліції в місті Бережани.

За словами жертви шахраїв, на перше "потрібне" оголошення натрапити вдалося в інтернеті. Аферист пообіцяв за 1 500 доларів виготовити студентський квиток.

Киянин повірив і одразу перекинув майже 50 тисяч гривень. Але шахрай перестав виходити на зв'язок. А ось обдурений чоловік не опускав руки та продовжував шукати способи втекти з країни під час воєнного стану.

Наступне оголошення чоловік знайшов вже в одному з месенджерів. Там обіцяли виготовити інші документи – медичну довідку про непридатність до військової служби. Ціна питання становила 37 тисяч гривень. Проте після переказу грошей чоловік знову перестав отримувати відповіді на свої повідомлення.

Що загрожує за такий злочин

Наразі правоохоронці розслідують цю справу за статтею Кримінального кодексу про шахрайство. Якщо підозрюваних зможуть знайти, їм може загрожувати навіть 3 роки ув'язнення.

Проте в поліції акцентували, що ошуканому чоловікові відносно пощастило. Адже прикордонники часто виявляють факти підробки документів і одразу передають ухилянтів поліції. За використання підроблених документів можна відправитися не за кордон чи в армію, а до в'язниці на 2 роки.

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