Шахрайська схема: родичам бійців ЗСУ за гроші пропонують посприяти визволенню з полону

Родичі українських військовослужбовців, які захищають Батьківщини від російських загарбників, почали отримувати підозрілі телефонні дзвінки та повідомлення.

Брехня про полон

У Військово-морських силах зазначають, що шахраї користуючись емоційним станом рідних та близьких військових, телефонують з прихованих номерів та пропонують за гроші визволити їх з полону.

Читайте також: На Прикарпатті шахраї телефонують від імені чиновників і виманюють гроші "для армії"

У відомстві також повідомляють, що зловмисники намагаються, нібито з метою уточнення, дізнатися особисті дані українських військових.

Офіційно повідомляємо, що представники Командування морської піхоти або інших органів військового управління чи державних установ не збирають коштів. Питання звільнення військовополонених перебувають у виключній компетенції органів державної влади,

– наголосили в ВМС ЗСУ.

Вас також може зацікавити – На Донеччині та Луганщині зараз більше російських військових, ніж 24 лютого, – Рахманін: відео