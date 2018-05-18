Шалена злива пройшла Харковом: вулиці міста перетворилися на ріки
18 травня у Харкові пройшли шалені зливи. Крім того, найбільше місто Східної України засипало градом. У результаті столиця Слобожанщини перетворилася на Венецію, оскільки на центральних вулицях утворилися великі потоки води.
Про це пише ресурс "Depo.Харків".
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За інформацією журналістів, злива та град розпочалися у центрі міста, після чого перекинулися на інші райони. Також спостерігалися грім та блискавки.
У результаті вулиці перетворилися на справжні ріки, оскільки зливова система не впоралася із такою кількістю опадів. Як підкреслюється, після короткочасного дощу перехожі опинилися по щиколотки у дощовій воді.
Крім того, жителі Харкова опублікували у соцмережах відео та фото граду, що пройшов разом зі зливою.
Додамо, що не минула стихія й Окружну дорогу – трасу засипало кригою, а видимість знизилася до кілька десятків метрів.
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Також внаслідок зливи, з берегів вийшла річка Саржанка, яка впадає у так зване Комсомольське озеро в Лісопарку. Зазначається, що водна артерія розлилася в районі житлового комплексу "Пори року" на селищі Жуковського.
Річка Саржанка вийшла з берегів внаслідок негоди у Харкові
"Незважаючи на те, що Саржинка протікає в урвищі завглибшки близько 3 метрів, після дощу вона розлилася, підтопивши навіть парковку біля житлового будинку на вулиці Дача, 55", – констатується у матеріалі.