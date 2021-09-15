Шалені доходи на посту тренера збірної: скільки отримав Шевченко за сумарних 11 місяців роботи

Андрій Шевченко на посаді головного тренера національної збірної України з футболу пропрацював з серпня 2016 року до липня 2021 року.

За цих 5 років до Києва він прибував 49 разів. 2-3 місяці на рік Шевченко проводив за роботою.

За даними аналізу звітності Пенсійного фонду та інших відомостей, які редакція отримала з власних джерел, за увесь цей термін контракту – 5 років – екстренер збірної отримав заробітної плати на суму понад 14 мільйонів доларів, що складає 367 152 233,8 гривені.

Якщо ж говорити сумарно, то разом із гонорарами запрошеного Шевченком тренерського штабу, витрати на спеціалістів склали майже 16 млн доларів – понад 425 мільйонів гривень.

Приблизно у 3,2 млн доларів збірній щороку обходився Шевченко разом із штабом. Хоча працював він в Україні не більше як по 2-3 місяці на рік, а в період пандемії лише 1 місяць.

Говорячи детальніше, за сезон 2016/2017 – у Києві Шевченко провів 77 днів, а у період 2018-2019 рр. – 72 дні.

Сезон 2019/2020 зазнав великих змін, адже футбольне життя країни та світу фактично зупинилося через пандемію COVID-19. За цей період Шевченко пробув в Україні всього – 35 днів, та лише 28 днів безпосередньо на навчально-тренувальних зборах.

Але не зважаючи на усі ці дані, виплати його штабу не зменшувалися і як раніше складали близько 3 200 000 млн доларів на рік, або понад 114 тисяч доларів за один робочий день із національною командою.

У сезоні 2020/2021 перебування в Україні ексголовного тренера збірної тривало 86 днів, додатково 26 днів він провів зі збірною безпосередньо на матчах Євро-2020.

Загалом з командою в Україні Шевченко та його штаб пропрацювали не більше 11 місяців з 60-ти за усі 5 років контракту.

Нагадаємо, 31 липня Андрій Шевченко у своєму фейсбуці повідомив, що прощається з національною командою. За кілька днів інформацію про закінчення контракту з Шевченком підтвердили в УАФ. 17 серпня національну збірну України з футболу у статусі виконувача обов’язків очолив Олександр Петраков.

3 вересня на пресконференції Шевченко заявив, що не буцімто не хотів йти зі збірної, проте в УАФ заявили, що мали із Шевченком телефонну розмову та домовленість про його прибуття в Київ з метою пролонгацію контракту. Але він не прибув і на офіційний лист-запрошення не відповів.