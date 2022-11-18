Шалений дефіцит: у ДТЕК назвали регіони, в яких найгірша ситуація зі світлом

18 листопада 2022 , 21:01
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Українська енергосистема продовжує оговтуватися після ракетних ударів ворога по нашій інфраструктурі 15 – 17 листопада. Станом на 18 листопада найгірша ситуація зі світлом спостерігається на Півдні.

Про це розповів виконавчий директор ДТЕК Дмитро Сахарук в ефірі телемарафону, передає 24 канал.

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За його словами, як не дивно, однак найгірша ситуація зі світлом зараз у Херсоні. Місто лише нещодавно звільнили від окупантів, тож відновити всю зруйновану інфраструктуру ще не встигли. 

Зараз там працюють "всім світом" Ми направили туди 6 бригад. Ремонтні роботи ускладнюються через замінування та зруйновані мости. До прикладу, щодня наші бригади мають вбрід переправлятися через річку Інгулець,
– сказав Сахарук.

Він додав, що на деокупованих територіях вже потрохи почало з'являтися світло. Щонайменше 7 тисяч споживачів у 20 населених пунктах мають електроенергію. 

Якщо говорити про території, які не були під контролем окупантів, то найгірша ситуація у прифронтових регіонах. Причина цього – артилерійські обстріли. Мовиться про:

  • Запоріжжя;
  • Харків;
  • Чернігів;
  • Суми;
  • Київ.

Водночас внаслідок ракетних обстрілів невтішна ситуація склалася на Львівщині, Вінниччині, Тернопільщині, Київщині та Києві. Саме у столиці склався шалений дефіцит електроенергії. 

У деяких регіонах світла може не бути по кілька днів

Виконавчий директор ДТЕК Дмитро Сахарук розповів, що масштабні російські обстріли України можуть спричинити ситуацію, коли світло в українських домівках з'являтиметься лише на кілька годин. Тобто українці можуть сидіти без електроенергії по кілька днів.

Станом на 17 листопада приблизно 40% споживачів в Україні не мали світла. І коли ситуація зміниться, поки сказати неможливо.

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Автор: Альона Захарова