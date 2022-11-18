Шалений дефіцит: у ДТЕК назвали регіони, в яких найгірша ситуація зі світлом

Українська енергосистема продовжує оговтуватися після ракетних ударів ворога по нашій інфраструктурі 15 – 17 листопада. Станом на 18 листопада найгірша ситуація зі світлом спостерігається на Півдні.

Про це розповів виконавчий директор ДТЕК Дмитро Сахарук в ефірі телемарафону, передає 24 канал.

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За його словами, як не дивно, однак найгірша ситуація зі світлом зараз у Херсоні. Місто лише нещодавно звільнили від окупантів, тож відновити всю зруйновану інфраструктуру ще не встигли.

Зараз там працюють "всім світом" Ми направили туди 6 бригад. Ремонтні роботи ускладнюються через замінування та зруйновані мости. До прикладу, щодня наші бригади мають вбрід переправлятися через річку Інгулець,

– сказав Сахарук.

Він додав, що на деокупованих територіях вже потрохи почало з'являтися світло. Щонайменше 7 тисяч споживачів у 20 населених пунктах мають електроенергію.

Якщо говорити про території, які не були під контролем окупантів, то найгірша ситуація у прифронтових регіонах. Причина цього – артилерійські обстріли. Мовиться про:

Запоріжжя;

Харків;

Чернігів;

Суми;

Київ.

Водночас внаслідок ракетних обстрілів невтішна ситуація склалася на Львівщині, Вінниччині, Тернопільщині, Київщині та Києві. Саме у столиці склався шалений дефіцит електроенергії.

У деяких регіонах світла може не бути по кілька днів