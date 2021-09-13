Шалений психологічний тиск, – Беленюк пригадав боротьбу на Олімпіаді-2020

У Києві відбувся урочистий захід з нагоди 30-річчя Національного олімпійського комітету. Свято відбулося за підтримки Групи Метінвест.

У заході взяли участь українські олімпійці. Серед них – Жан Беленюк, який попри серйозну травму плеча, отриману напередодні олімпіади в Токіо, та неймовірний фізичний біль, таки виборов олімпійське золото для України.

"Перша сутичка була з чинним чемпіоном Європи. З людиною, з якою нещодавно програв. Авжеж, це ще лягало додатковим тягарем", – пояснив спорстмен. Він підкреслив, що був шалений психологічний тиск. До того ж, впливала й травма. Мовляв, найважче – саме психологічно бути налаштованим на боротьбу.

Група Метінвест давно підтримує олімпійців та спортивний рух. Так, працівники підприємств Групи цілими родинами беруть участь у власних олімпіадах з різних видів спорту – Metinvest Steel Games. На підприємствах групи працює 40 заслужених майстрів спорту, серед яких є багаторазові чемпіони світу з гирьового спорту, армрестлінгу та силового багатоборства.

Загалом за 15 років Група Метінвест виділила понад 255 мільйонів гривень на розвиток культури і спорту в містах, де працюють підприємств компанії.