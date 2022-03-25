Шантаж не спрацює, Європа не платитиме в рублях за газ та нафту Росії, – фон дер Ляєн

Росія не зможе вимагати в Європи оплату за енергетичні ресурси в рублях. Час можливості такого шантажу вже остаточно пройшов.

Відповідну заяву 24 березня зробила голова Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн. Вона вважає, що це є черговим порушенням зі сторони країни-агресора.

Деталі Путін вирішив перевести розрахунки за постачання газу до Європи в рублі

"Ми не дозволимо"

Урсула фон дер Ляєн зазначила, що рішення про "переведення в рублі" було одностороннім. Тому, на її думку, саме так виглядає явне порушення раніше укладеного контракту.

Це була б спроба обійти наші санкції. Ми не дозволимо це зробити. Час, коли енергію можна було використовувати для шантажу, минув,

– підкреслила президентка Європейської комісії.

Слід зауважити, що в кожному без виключення міжнародному контракті вказана валюта, в якій мають здійснювати оплату нафти й газу. Відтак, для таких змін потрібно проводити перемовини партнерів.

На це реагували вже в багатьох країнах

Про ультиматум Путіна щодо оплати у валюті країни-окупанта стало відомо 23 березня. Згодом на це відреагували багато європейських лідерів:

Канцлер Німеччини Олаф Шольц акцентував на умовах договорів, де вказані лише євро та долари.

Аналогічну думку висловив і прем'єр Італії Маріо Драгі, який припустив, що вимога може призвести до розривання контрактів.

Проте були й значно багатослівніші коментарі. Для прикладу, прем'єр-міністр Словенії Янез Янша припустив. що в Європі навряд хтось знає, як виглядають російські рублі.

А ось очільник парламенту Бельгії Александр де Кро зауважив, що перехід на оплату в рублях може призвести до зміни ціни палива. Проте це можливо лише у випадку, якщо буде укладений новий договір.

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