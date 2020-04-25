Шарій та група Коломойського блокують рух України в ЄС

Віртуальний двобій телеграм-каналів викриває неочікувані альянси – група Коломойського і промосковський блогер Шарія об'єдналися, щоб усунути Україну з європейського курс.

Саме це обговоримо сьогодні у відеоблозі "Чесна політика" на 24 каналі. Телеграм-канали стали політичним явищем в Україні. Витоки інформації, маніпуляція свідомістю та адресні атаки – саме для цього телеграм є дуже зручним інструментом, щоб досягати поставлених цілей.

До слова Аваков у клубі Медведчука: що пов'язує міністра зі скандальним Шарієм

Але досі було достатньо складно прослідкувати мережу пов'язаних між собою політиків та анонімних телеграм-каналів, які просували спільний політичний порядок денний.

Аж раптом ціла група вскрилася, коли спробувала народити сенсацію, яка заснована на фейковій новині. І тепер ми можемо говорити про скоординовані дії з одного боку – групи Коломойского в парламенті, з іншого боку – промосковського блогера Анатолія Шарія, який заснував партію свого імені та набрав туди людей, пов'язаних з колишнім регіоналом та партнером клану Авакова Кацубою.



Анатолій Шарій / Фото з фейсбук-сторінки блогера

Отже, про що ідеться? На Великдень, коли вся країна готувалася до святкування, одразу декілька телеграм-каналів опублікували фейкове повідомлення, з метою зачепити одного з ідеологів партії "Слуга народу" Микиту Потураєва. Написали та й написали, що тут такого? А особливість у тому, що у такий спосіб було викрито всю сітку, що веде скоординовану політичну кампанію.



Олександр Дубінський та Маским Бужанський / Колаж 24 каналу

В мережу, що взялася розганяти фейк, увійшли депутати від "Слуги народу" Дубинський і Бужанський – це найдовіреніші люди Коломойського в Раді, а також позафракційний депутат Поляков, який є рекордсменом за числом спам-поправок, а також, сенсація, лідер партії імені самого себе Шарій та анонімні канали "Темний лицар" і "Резидент".



Фейковий пост Микита Потураєва

Всі вони синхронно опублікували фейковий пост депутата від "Слуги народу" Микити Потураєва, який нібито він зробив в партійному чаті. Було імітовано стилістику Потураєва та присвоєно тексту його ім'я.

Хоча Потураєв це повідомлення не публікував і це можуть підтвердити всі учасники партійного чату "Слуги народу". Такого запису там просто немає.

Далі ще цікавіше. На Великдень, коли вся країна відпочивала та святкувала, блогер Шарій, що переховується за кордоном, записав відеоблог з пів мільйоном переглядів про цей неіснуючий запис Потураєва, де знову видав фейк за реальність.

Наступного дня фейк перекочував з соціальних мереж на телебачення – цілий день неіснуючий пост обговорюють на проросійських каналах. У підсумку, Дубинського з Бужанським взагалі виключили з комунікації фракції "Слуга народу", коли їх та інших посіпак Коломойського не додали в новий партійний чат.



Нардепи повидалялися з чату / Зображення з телеграм-каналу Черный рыцарь

Чому показова ця історія? Це приклад того, як працює фабрика фейк-ньюс: Дубинський з Шарієм і іншими створюють "реальність", побудовану на брехні, мета яких – впливати на думки виборців з метою не тільки приходу до влади, а й захоплення її фінансових потоків.

А тепер найцікавіше – це не перший раз, коли група Коломойського та Шарій координують свої дії.

І тут не обійтись без Авакова

Ще одним учасником цього трикутника є Арсен Аваков та його політичні посіпаки. Тут важливо не те, що 3 начебто не пов'язаних між собою табори насправді об'єдналися для просування свого порядку денного.

Трикутний Коломойський – Аваков – Шарій за допомогою соціальних мереж, телеграму, ютубу та телевізійних каналів Медведчука сповідують антиєвропейський сценарій для України, намагаючись перевести фокус дискусії у вигідне для себе русло.

Давайте не говорити про розграбований попередніми власниками "Приватбанк". Або забудьте про перетворення нереформованого МВС на приватну лавочку "тимчасового" міністра.



Арсен Аваков / Фото Getty images

Краще розганяти маячню про вплив Сороса, бажання МВФ взяти в рабство українців та перетворення України на лабораторію вірусів та бактерій.

Що також цікаво, трикутник Коломойський – Аваков – Шарій об'єднав вчорашній непримиренних ворогів. От лише послухайте, як Шарій буквально нещодавно відгукувався про Дубінського.

Але історія з постом Потураєва, який він не робив – це не єдиний фейк, де спалився Шарій.

Як Шарій обдурив Вуйчича і Тайсона

Нещодавно він зашкварився у зовсім іншій історії. З метою популяризації своєї персони та однойменної партії Шарій оприлюднив відео зі світовими знаменитостями – християнським проповідником, мотиваційним спікером Ніком Вуйчичем та колишнім боксером Майком Тайсоном. У цих роликах вони висловлюють слова підтримки Шарію.

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Має дуже солідний вигляд, правда? Але це політична проституція. Як виявилося, ці відео не є чимось ексклюзивним – і Вуйчич, і Тайсон, і інші відомі персони є учасниками платформи Cameo, де можна за гроші замовити привітання, наприклад, на день народження або з іншою визначною датою чи подією.

Світова знаменитість просто зачитує на камеру іх прізвище та висловлює слова підтримки. Почути своє прізвище від Вуйчича коштує 150 доларів, а від Тайсона – 500. Але ще нікому не приходило в голову шляхом введення в оману використовувати зірок для політичної реклами.

У випадку же з Шарієм ідеться про те, що зірок просто ошукали, після чого Вуйчич попросив вибачення та закликав Шарія видалити відео, яке для нього було записано.

Дивіться відео звернення Ніка Вуйчича:

Це серйозний прокол для політика, на якого зараз роблять ставку в Росії для створення троянського коня з фокусом на молодого виборця та з метою заведення в наступний парламент, а перед цим – до місцевих рад на виборах в Україні.

До слова Хто такий Анатолій Шарій та що з ним не так: спецвипуск програми Майкла Щура

Адже план Кремля – після зникнення з політичної карти комуністів та "Партії регіонів" створити нові політичні сателіти, які будуть відстоювати вигідні Росії цінності та вектор інтеграції. ОПЗЖ Медведчука не здатна стрибнути вище голови, і йому на допомогу кличуть Шарія. А той – куплені в інтернеті відео.