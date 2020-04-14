Аваков у клубі Медведчука: що пов'язує міністра зі скандальним Шарієм

Арсен Аваков і Анатолій Шарій тепер політичні побратими. До таких парадоксальних висновків можна дійти, якщо проаналізувати зміст їхніх виступів за останні місяці.

Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков уже 7-й рік поспіль обіймає цю посаду, побивши всі мислимі та немислимі рекорди за часи української незалежності. Чи задоволені ми його роботою як міністра, я залишаю кожному з вас зробити свій висновок. Зараз – не про це. А про дивні трансформації Авакова як політика.

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Аваков прийшов разом з Віктором Ющенком, роками позиціювати себе прозахідним діячем, переховувався від кримінальних справ не в Росії, а в Італії, але чим далі від нього омріяне крісло прем'єр-міністра, тим дедалі більше він трансформується у політика, що сповідує цінності, яким місце в Москві чи Білорусі, але точно не в європейській Україні.

Днями на засіданні уряду Аваков зірвав рішення Кабінету Міністрів про надання міжнародної технічної допомоги для громадських рад при державних органах. Здається, дрібниця, але за нею видно дуже багато. Особливо, якщо розглядати цю ситуацію в ширшому контексті.

Арсен Аваков / Фото 24 каналу

Отже, проєкт постанови представляв голова Національного агентства запобігання корупції Олександр Новіков. Він сказав, що міжнародне фінансування стосується тільки процесу обрання членів до громадської ради. Зокрема, необхідної техніки для електронного голосування. Державних грошей на це не витрачається ні копійки.



Олександр Новіков / Фото НВ

На це Аваков заявив, що "принципово заперечує". Цитата: "Державні органи не повинні спонсорувати, навіть з благими цілями, іноземні суб'єкти", – сказав він.

Але в тому то й справа: громадські ради — це не влада і не державні органи. Вони не приймають обов'язкових до виконання рішень і не можуть прямо впливати на роботу чиновників. Мета громадських рад – щоб люди долучалися до розробки рішень і щоб громадяни забезпечували відкритість влади.



Провали Арсена Авакова на посаді очільника МВС / Інфографіка 24 каналу

Натомість Авакова це не переконало, він заявив, що принципово виступає проти громадських рад. Цитата: "Я взагалі вважаю, що не повинні ці органи мати на нас вплив... Виникає ситуація, що ніхто і нізвідки управляє державним органом".

Ще раз – міжнародна допомога, іншими словами, гроші західних організацій, ідуть не на зарплати, а на техніку для незалежного відбору членів. А відмова створить можливість впливати на вибори членів громадських рад. А надалі громадські ради перетворяться на профанацію, якщо їхні члени, відібрані непрозоро, потраплять у залежність від кланів та корупціонерів.

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Уся ця історія про тотальне нерозуміння з боку ключового члена уряду – міністра внутрішніх справ – що він як Аваков та все його міністерство-монстр мають бути підконтрольні суспільству.

Риторика Авакова про те, що Україні не потрібна міжнародна технічна допомога і всілякі громадські ради – це є наслідуванням популярного зараз серед проросійського виборця міфу про Захід, Сороса та Ротшильдів, які хочуть поставити Україну на коліна, вивезти землю у товарних вагонах і зробити тут звалище ядерних відходів.

Думаю, ви чули подібну маячню на різних телеефірах Медведчука або анонімних телеграм-каналах. Але зараз ситуація набуває іншого формату: фактично, Авакова приймають в свій клуб антизахідної істерії всілякі Шарії, Дубінські, Бужанські, Медведчуки та Бойки.

Возвеличення Авакова у блогах Шарія

По-іншому неможливо пояснити, що відомий блогер та лідер партії імені самого себе Анатолій Шарій уже не приховуючись "топить" за Авакова. Так, вам не почулося – не лише не критикує його, а навіть, не ховаючись, Шарій захищає чинного міністра внутрішніх справ. Вам не здається дивним, що такий опозиціонер Шарій за Авакова? І робить це не вперше.



Анатолій Шарій / Фото з соцмереж

Я нагадаю своє попереднє розслідування декілька тижнів тому про те, що Шарій товаришує та включає в свої виборчі списки таких собі Кацуб.

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Кацуба-старший, батько цього сімейства, був депутатом-регіоналом, а його син Олександр Кацуба був одним з керівників "Нафтогазу" в часи афери з вишками Бойка, він же визнаний судом винним у корупційних схемах за іншим епізодом, пов'язаним з Курченком, та уклав угоду зі прокуратурою Луценка, заплативши 100 мільйонів гривень компенсації.



Олександр Кацуба / Фото зі соцмереж

Сума велика, але це крапля в морі з того, що було виведено з державного "Нафтогазу" в часи Кацуб, за що фігуранти отримали вихід з тюрми свободу пересуватися по світу.

І ще мало хто знає, але ці самі Кацуби, які делегували людей Шарію в список, є партнерами бізнес-крила клану Авакова.

Байки Бойка про Супрун та Сороса

Далі – більше. Сам Юрій Бойко теж, не ховаючись, вирішив згодовувати виборцю абсолютну маячню. Нещодавно, виступаючи в Рубіжному, перед своїми обдуреними прихильниками розграбованої його ж соратниками Луганської області, Бойко розповів ахінею про Сороса та Супрун, які в змові виводили гроші з України.

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Я не захищаю Супрун, до її реформ можна ставитися по різному та є за що критикувати, ба більше, коли я був депутатом, то отримував дуже багато скарг та зауважень на її підходи. Тому вона так і не була призначена повноцінним міністром в уряд.

Але в мене інше питання – де Супрун, а де Сорос? Яким боком вони один до одного та виведення грошей?

Соросу можна теж різне закидати, але він не був ніколи гравцем на ринку медичних препаратів. Тому треба на цьому не зупинятися – можна порадити Бойку почати розповідати, що Сорос вигадав коронавірус та глобальне потепління.



Уляна Супрун та Джордж Сорос / Колаж 24 каналу

Насправді, соромно за Бойка, бо його аргументи просто абсурдні. І він або просто не поважає своїх же виборців, якщо несе таку маячню, або є просто дурнем. І тоді дивовижно, як людина з таким рівнем інтелекту могла бути натхненником схеми "РосУкрЕнерго" та користуватися прихильністю Сєви Могилевича? І що особливо засмучує так це сповзання у таке товариство міністра внутрішніх справ Авакова.