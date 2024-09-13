Пілот Феррарі розбив болід, врізавшись у стіну під час заїзду в Баку: відео епічного моменту

Для Шарля Леклера етап у Азербайджані розпочався вкрай невдало. Пілот примудрився на рівному місці втратити керування та зіткнутися із відбійником.

Цими вихідними у Формулі-1 сезону 2024 року проходить етап у Азербайджані. На п'ятницю були винесені практики, які не впливали на залікові очки та підсумок гран-прі, пише 24 Канал.

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Провал Феррарі

Втім на міській трасі у Баку сталась цікава подія. Провідний пілот команди Феррарі Шарль Леклер не зміг завершити першу практику через епічну аварію.

Монегаск на рівному місці не впорався із керування та врізався у відбійник. Сам Леклер не постраждав, ба більше його машина не зазнала серйозних пошкоджень і він зміг вийти на старт у другій практиці.

Відео інциденту із Леклером:

Відзначимо, що Шарль став переможцем минулого етапу в Італії. Після нього пілот заявив, що траса в Баку гарно підходить для Феррарі, проте фортуна зіграла із ним злий жарт у п'ятницю.

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Після 16 із 24-х гран-прі сезону Леклер посідає третє місце в індивідуальному заліку пілоті із 217 балами. Попереду нього йдуть гонщик Макларен Лендон Норріс (241) та чинний чемпіон світу з Ред Булл Макс Ферстаппен (303).