Голова Євроради відмовився брати участь у виборах до Європарламенту

Шарль Мішель 26 січня оголосив, що не братиме участі у виборах до Європарламенту. Він зробив це на фоні критики свого рішення.

Мішель наголосив: його оголошення про участь у виборах до Європарламенту "викликало пильну увагу ЗМІ та спекуляції". За словами політика, цього він передбачити не міг. Водночас Мішель наголосив, що не бачить у своєму рішенні нічого суперечливого.

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Я не хочу, щоб це рішення відволікало нас від нашої місії, підривало цю інституцію (посаду голови Євроради – 24 Канал) та наш європейський проєкт, а також жодним чином не використовувалося для розколу Європейської ради,

– наголосив Мішель.

Він зауважив, що Єврорада має невтомно працювати задля європейської єдності. Окрім того, Мішель зауважив, що пережив "особисті нападки". Це змушує його задуматися, які наслідки його передвиборчі зобов'язання мають для його рідних.

"З усіх цих причин, а також для того, щоб зберегти фокус моєї місії, я не буду балотуватися на європейських виборах", – підсумував Мішель.

Чому Мішель хотів балотуватися до Європейського парламенту

Про те, що Мішель має намір балотуватися до Європейського парламенту, стало відомо у січні 2024 року. Тоді мовилося, що він може достроково завершити перебування на посаді голови Євроради. Наголошували, що за час перебування на посаді Мішель накопичив великий досвід для того, щоб допомогти громадянам. Зауважували, що Мішель має сильне бачення "Європи 2030".