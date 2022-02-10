Яркий пример – это инициатива Эммануэля Макрона по стратегической автономии Европы. И Кремль не упустил шанса воспользоваться рвением французского президента.

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МИД России пытается вести переговоры не с ЕС в целом, а с отдельными европейскими странами, чтобы посеять раздор. К счастью, есть и те, кто не собирается идти на уступки России.

Сомнительные попытки Макрона

Накануне французский президент Эммануэль Макрон совершил сомнительную попытку заключить мир между Россией и Украиной с помощью навязывания Киеву минских соглашений на московских условиях. И это оставило достаточно неоднозначный осадок и реакцию западных стран.

И первая из них – а не пытается ли Кремль вытеснить из лидирующих позиций США, заменить их на условную Францию в переговорах с коллективным Западом? Мол, нагнуть США не удалось, не стоит ли попробовать договориться с Европой?

Сейчас объясню, что я имею в виду.

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Кремль не хотел вести диалог с ЕС

Вспомните, раньше Кремль демонстрировал нежелание вести диалог с ЕС и заявлял, что хочет говорить только с США. Кремль корежило от того, что каждую позицию США согласовывали с ЕС и Украиной.

Более того, несколько недель назад Сергей Лавров настаивал на том, что они ждут ответ по "гарантиям безопасности" именно от США, а к другим членам НАТО и ЕС прислушиваться не обязательно, мол, все они лишь вассалы Вашингтона.

Тогда же Лавров рассказывал как США эксплуатируют европейские страны, а те ничего не могут ответить. И если они такие слабые, то и говорить с ними нечего.

Но, ситуация резко изменилась, потому что США, мягко говоря, послали Россию далеко и надолго. Это значит лишь одно – переговоры зашли в тупик, каждая из сторон начала стягивать еще больше оружия ближе к Украине опасаясь открытой войны.

Макрон вступил в игру

И вот здесь в игру и решил вступить Эммануэль Макрон со своими предложениями новых правил безопасности с Россией. Мол, если США не удалось договориться с Россией, то это может сделать ЕС отдельно от американцев, но с некоторыми уступками.



Макрон вступил в игру / Фото Getty Images

Но сразу отмечу, что в США хоть и приветствуют любые дипломатические попытки закончить конфликт, все же не признают, что Вашингтон потерял лидирующую позицию.

А посольство США в Украине вообще аккуратно намекнуло, что пытаться навязать Украине какую-то путинскую автономию Донбасса ради достижения временного перемирия – это очень опасная затея и США точно не поддержат такой шаг.

Напомню. О чем именно договорились Макрон и Путин – неизвестно. Есть лишь информация о каком-то секретном плане деэскалации, который, по мнению Макрона, принесет мир и перестроит правила отношений между ЕС и Россией, и который Путин назвал приемлемым для себя.

И вот уже Белый дом заявляет о том, что ждет в ближайшее время прямых переговоров между Джо Байденом и Макроном. Очевидно, предметом разговора станут те самые договоренности с Москвой.

Переговоры без США

Но, все же на уровне ЕС Макрону частично удается пролоббировать свою идею прямых переговоров с Россией без участия США.

Чего только стоит его выражение во время пресс-конференции в Москве о том, что европейцы не будут чувствовать себя в безопасности, если не будет безопасности для России. Мол, нужно идти на уступки Кремлю, "иначе никак".

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Понятно, что Макрон стремится выиграть президентские выборы во Франции и занять роль неформального лидера Европы, но такие заявления, даже среди европейцев, не нашли должного отклика. Но Макрон не сдается.

Встреча Макрона, Шольца и Дуды

9 февраля состоялась встреча Макрона, канцлера Германии Олафа Шольца и президента Польши Анджея Дуды в Берлине. Тема встречи – обсуждение тех самых переговоров Макрона с Путиным и Зеленским. И хоть вся тройка выступает за поиск мирного решения конфликта, похоже на радикальные меры готов пойти только Макрон.

Анджей Дуда сразу отметил, что сегодня самое главное – это единство и солидарность, что значит общую позицию. К тому же, Польша не очень то спешит идти на уступки Кремлю, особенно после сближения с британцами, скорее наоборот.



9 февраля состоялась встреча Макрона, Шольца и Дуды / Фото AFP

Например, накануне правительство Польши приняло решение передать Украине военную технику из состава польской армии. И это не намерения, а утвержденный документ о передаче.

Кроме того, после встречи министров обороны Британии и Польши, глава британского ведомства Бен Уоллес заявил, что обе страны согласованно будут отстаивать право Украины на вступление в НАТО.

И это заявление говорит о том, что Анджей Дуда точно не поддержит идеи Макрона по сдаче Украины, а заявление о том, что Польша и Британия будут отстаивать политику открытых дверей НАТО, показывает, что Варшава никогда не поддержит идею финляндизации Украины, о которой говорил Макрон.

К тому же, не стоит забывать и об Альянсе между Польшей, Британией и Украиной – вряд ли что-то подобное создают перед сдачей страны. К тому же, уже завтра, 10 февраля, премьер Великобритании Борис Джонсон едет в Польшу для встречи с Анджеем Дудой. Так что сегодня Дуда просто послушает Макрона и на том пока всё.

Что касается Олафа Шольца, то он тоже не совсем союзник Макрона в этом вопросе, хотя ему бы этого сильно хотелось.

Но после визита в Вашингтон, кое-что для Шольца изменилось. Вчера Байден загадочно заявил, что если Россия вторгнется в Украину, "Северному потоку-2" настанет конец, на уточняющий вопрос, согласна ли с этим Германия, Байден ответил: "Верьте мне, я уничтожу российскую трубу".

"Северный поток-2" может стать ненужным

И вот уже сегодня глава республиканцев в Сенате Митч Макконнелл заявил, что выступая перед Конгрессом, Олаф Шольц подтвердил, что поддерживает остановку "Северного потока-2" в случае новой войны. Хотя Макконнелл тут же добавил и критики – мол, остановить газопровод можно и не дожидаясь вторжения.

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К слову, похоже, что "Северный поток-2" со временем может просто стать ненужным. Накануне я уже рассказывал о том, что США, Норвегия, Катар и Азербайджан уже потихоньку вытесняют "Газпром" из европейского рынка. И вот сегодня Япония заявила, что в случае кризиса она также начнет отправку своих излишков газа в Европу.

Кроме того, после визита в Белый дом в родной партии Олафа Шольца заговорили о том, что нужно кардинально пересмотреть отношения с главным врагом США – Китаем. Потому в лице Шольца 100% союзника Макрон найти тоже не сможет.

К тому же в Европе всё больше стран из-за угроз Кремля все же заявляют, что не готовы к макроновской стратегической автономии и наоборот укрепляют свои отношения с США.

Греция и Словакия

Греция, которая еще 40 лет назад выступала категорически против размещения военных баз США на своей территории. Страна, которая даже в 2000 годах выступала за укрепление связей с Россией, вдруг резко сменила свой вектор.

Греция предоставила США неограниченный доступ к четырем ключевым военным базам. Греция уже начала получать американский сжиженный газ взамен российскому. В православной Греции открываются офисы ведущих мировых корпораций.

Еще раз – это в той стране, которая еще каких-то 10 лет назад была одним из оплотов русофильства в Европе. И в США даже не скрывают, что присутствие в Греции – хороший сдерживающий фактор для Кремля.

Подобным образом поступила и Словакия. Парламент этой страны сегодня проголосовал за соглашение о военном сотрудничестве между Словакией и США. Документ позволит американцам использовать 2 военных аэродрома страны. Со своей стороны США дадут 100 миллионов доларов на модернизацию оборонной инфраструктуры Словакии. И действовать такое соглашение будет минимум 10 лет.

Что это значит

Что всё больше стран ЕС не ищут примирения с Россией, а готовятся давать ей отпор именно с помощью США и НАТО, а следовательно Макрону будет очень сложно пролоббировать свою идею уступок Москве.

Но Кремль всё равно не теряет надежды разделить Европу на части и всё же добиться своего. Я не зря сказал в начале выпуска, что Россия резко перешла к переговорам именно с ЕС, а не с США. Хотя раньше Кремль относился к такому формату пренебрежительно, заявляя, что ЕС вообще никто.

Напомню. США и НАТО предоставили России письменный ответ на все их требования и никаких уступок там нет. Но в Кремле включили дурачка и теперь просят такого же ответа, но уже от ЕС.

А чтобы показать насколько Европа неоднородна, Кремль пошел на хитрость и отправил запрос с требования в каждую из 27 европейских стран отдельно. Гипотетически, некоторые страны могли бы официально ответить, что они не против ультиматумов Путина.

И Кремль раскрутил бы это как тезис о том, что не такой уж и однородный этот Запад, а потому "давайте придумаем какой-то новый формат переговоров, возможно без этих несговорчивых США".

Но, такие планы, похоже, провалились. Глава европейской дипломатии Жозеп Борель заявил, что Россия не получит 27 разных писем, все эти страны снова выработают единый ответ от всего ЕС и отправят его назад Лаврову.

Позже Борель добавил, что Россия пытается проверить Европу на прочность, чтобы заставить пойти на новые условия безопасности, где учитываются российские интересы, то есть вся восточная Европа должна вдруг уйти из НАТО и перейти под протекторат России.

И вот издание Politiko пишет, что им удалось ознакомиться с черновиком коллективного ответа ЕС России. В нем ЕС призывает Россию к деэскалации, но в то же время выражает готовность к прямому диалогу.

И вот есть риск, что именно с помощью этого диалога Эммануэль Макрон может попытаться протащить свое видение новых отношений с Россией. Но, к счастью для Украины, это могут не оценить европейские граждане, то есть избиратели.