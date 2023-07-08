Вогонь горить, сирена лунає: у Шебекіно ранок почався з "бавовни"

У російському Шебекіно рано-вранці 8 липня було дуже яскраво. Пожежі спалахнули одразу в кількох місцях.

Бавовняний ранок для окупантів

Російські пропагандисти традиційно побідкалися на Збройні Сили України. Мовляв, це вони обстріляли місто з "Градів". Що насправді спровокувало "бавовну" у Шебекіно – невідомо, інформує 24 Канал.

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Російські телеграм-канали почали повідомляти про "обстріл" близько 4:20 за київським часом. Вони заявили, що один зі снарядів буцімто влучив у центральний ринок і там спалахнула пожежа. Також загорілися овочева база та автомобіль.

Прилетіло навіть по монументу, присвяченому загиблим під час Другої світової війни. Постраждалих внаслідок цього немає.

На відео з місця події видно, як яскраво горить вогонь, а на фоні лунає звук повітряної тривоги.

Дивіться відео з Шебекіно:

Як у Шебекіно починається ранок: відео

Де розташоване Шебекіно: карта

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Дрони під Москвою

У ночі на 4 липня росіяни заявили про атаку безпілотниками по Кубинці, що під Москвою. Тоді під удар потрапила адміністративна будівля на території військові частини. Загалом у цей ранок вибухи лунали у різних населених пунктах під Москвою. Через це довелося навіть скасувати понад 10 рейсів. Літаки близько години кружляли над аеропортом "Внуково", а тоді відправилися на інші російські летовища.

Міноборони держави-агресорки заявляло, що безпілотників було 5