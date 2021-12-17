Схема на десятки мільйонів: СБУ викрила розкрадання деталей до зенітно-ракетних комплексів

На Житомирщині викрили розкрадання приладів та запчастин до зенітно-ракетного озброєння. За інформацією СБУ, саме ці комплекси забезпечують протиповітряну оборону держави.

Працівники Служби безпеки України з'ясували, де розташований підпільний склад. Саме там зловмисники зберігали викрадену продукцію.

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Як учасники схеми вивезли військові товари

Правоохоронці знайшли декілька тонн комплектуючих, які підлягають державному експортному контролю. За попередніми даними, вартість вилучених військових товарів сягає десятків мільйонів гривень. Слідство встановило, що фігуранти привласнили їх, коли відбувався ремонт на одному з оборонних об'єктів. Згодом ці деталі відвезли до складу в селищі на Житомирщині. Це приміщення учасники схеми орендували.

У процесі обшуків правоохоронці виявили майже 60 найменувань комплектуючих до зенітно-ракетних комплексів, зокрема – блоки управління. Все це вже направили на експертизу.

Що знайшли у відомстві під час обшуків / Фото СБУ

Вже відкрили кримінальне провадження

Слідчі СБУ розпочали кримінальне провадження за статтею про викрадення військовослужбовцем зброї, бойових припасів, вибухових та інших бойових речовин, засобів пересування, військової та спеціальної техніки чи іншого майна, а також заволодіння ним шляхом шахрайства або зловживання службовим становищем. Наразі у справі тривають невідкладні слідчо-оперативні дії.

СБУ викрила підпільний цех під Києвом

Раніше у грудні СБУ виявила підпільний цех, на якому виготовляли засоби ураження. Його зловмисники облаштували на Київщині. Під час обшуків правоохоронці вилучили вибухові пристрої на основі тротилу, а також вогнепальну зброю з глушниками. Вдалося з'ясувати, що до схеми причетний місцевий житель, який раніше вже мав судимість через виготовлення саморобної вибухівки. У справі триває досудове розслідування.