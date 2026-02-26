Уся кімната в готівці: на Вінниччині сім’я лікарів "продавала" групи інвалідності

Мати з сином на Вінниччині організували схему з продажу фіктивної інвалідності. Під час обшуків правоохоронці вилучили в них величезну суму готівки.

Після того як чоловік передав узгоджену суму хабаря, правоохоронці затримали спільників та вилучили гроші. Про це повідомили в поліції.

Що відомо про схему на Вінниччині?

Фігуранти організували фіктивне стаціонарне лікування та низку обстежень, щоб незаконно оформити інвалідність. Коли всі документи були готові для оцінки, "клієнт" мав розрахуватися за "послугу".

Під час обшуків поліція вилучила понад 200 тисяч доларів, 350 тисяч гривень та більше ніж 1700 євро готівкою.

Уся кімната була "забита" готівкою / Фото поліції

Слідчі повідомили лікарям про підозру за двома статтями:

отримання неправомірної вигоди службовою особою у великому розмірі;

вплив на прийняття рішення про встановлення інвалідності, вчинених за попередньою змовою групою осіб;

Зловмисникам загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

