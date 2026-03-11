Торгівля людьми та відмивання грошей: українських біженок використовували в шахрайській схемі

В Іспанії викрили схему відмивання грошей з використанням біженок з України. На жінок відкривати банківські рахунки, які під'єднували до акаунтів азартних ігор.

Операція проводилась одночасно на території Іспанії та України за допомогою Інтерполу та Європолу. Про це повідомили в Європолі та Нацполіції.

Дивіться також "Синя галочка" в Instagram: у МВС розкрили схему, як шахраї ламають акаунти людей

Що відомо про схему відмивання грошей?

Розслідування цієї справи тривало два роки та охоплювало різні напрямки кримінальної діяльності: торгівля людьми, відмивання грошей та шахрайство. Вдалося затримати 12 підозрюваних, з них 8 – в Аліканте та 4 – у Валенсії.

Шахраї вербували українських жінок у вразливому стані та відправляли їх до Іспанії. Там допомагали отримати статус тимчасового захисту. Це дозволяло їм використовувати банківські рахунки на ім'я жертви. Пізніше вони здійснювали різні фінансові операції на онлайн-платформах азартних ігор та легалізації незаконних коштів.

Окрім цього, зловмисники використовували викрадені особисті дані громадян Іспанії та інших держав для реєстрації облікових записів. Їм вдалось автоматизувати ставки за допомогою спеціальних систем. Загалом вони внесли ставки, сума яких перевищує 2,7 мільйона євро та зняли понад 4,7 мільйона євро.

В результаті операції:

12 підозрюваних заарештовано (8 – в Аліканте, 4 – у Валенсії);

55 потерпілих ідентифіковано;

9 обшуків у Іспанії (6 – в Аліканте, 3 – у Валенсії);

8 обшуків в Україні;

153 банківські рахунки у 11 країнах заморожено, ідентифіковано або заблоковано;

Вилучено 88 мобільних телефонів, 20 комп’ютерів, 500 SIM-карт, 4 автомобілі, 22 програмні боти;

Вилучено готівки: 73 000 євро, 4 200 доларів США, а також 200 000 євро в криптовалюті;

Виявлено понад 3 000 викрадених кредитних карток та понад 5 000 викрадених посвідчень особи громадян 17 держав.

Жертв змушували відкривати банківські рахунки та передавати державні субсидії, отримані через їхній статус біженців. Частину незаконних коштів інвестували в елітну нерухомість.

Викриття схеми з відмивання коштів в Іспанії / Фото Нацполіція:

Що відомо про схожі випадки шахрайства?