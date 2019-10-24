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      Схема на 230 мільйонів: у Києві викрили у корупції експосадовців ОДА

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      Через фірму-прокладку будинок здавали комерсантам
      Через фірму-прокладку будинок здавали комерсантам / ssu.gov.ua/

      Чотирьох начальників, які працювали у різні часи в одному з департаментів Київської облдержадміністрації, викрили у корупційній схемі. Вони здавали в оренду величезну будівлю у центрі Києва за 1 гривню на рік.

      Корупціонери діяли спільно з посадовцями комунального підприємства. Як зазначає пресслужба СБУ, схема незаконного збагачення діяла ще з 2000 року.

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      Будинок площею майже 2 тисячі квадратних метрів за документами здавали за 1 гривню. А потім передавали в суборенду комерсантам через фірму-прокладку, яка належить дружині одного з корупціонерів.

      Нинішнє керівництво Київської ОДА вже розпочало процедуру анулювання договору. Чотирьом екскерівникам повідомили про підозру.

      Дивіться відео затримання корупціонерів правоохоронцями СБУ

       

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      Теги: Новини України Корупція Новини Києва СБУ
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