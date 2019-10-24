Схема на 230 мільйонів: у Києві викрили у корупції експосадовців ОДА

Чотирьох начальників, які працювали у різні часи в одному з департаментів Київської облдержадміністрації, викрили у корупційній схемі. Вони здавали в оренду величезну будівлю у центрі Києва за 1 гривню на рік.

Корупціонери діяли спільно з посадовцями комунального підприємства. Як зазначає пресслужба СБУ, схема незаконного збагачення діяла ще з 2000 року. Читайте також: Арахамія прокоментував скандал з корупцією у "Слузі народу" Будинок площею майже 2 тисячі квадратних метрів за документами здавали за 1 гривню. А потім передавали в суборенду комерсантам через фірму-прокладку, яка належить дружині одного з корупціонерів. Нинішнє керівництво Київської ОДА вже розпочало процедуру анулювання договору. Чотирьом екскерівникам повідомили про підозру. Дивіться відео затримання корупціонерів правоохоронцями СБУ