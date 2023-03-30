"Схеми" показали спорожнілу базу російської армії за 30 кілометрів від кордону з Україною
Джерело:"Схеми"
У Росії порожніють військові бази окупантів. Це відбувається через "розконсервовування" радянської техніки. Одну з таких баз помітили біля кордону з Україною.
База розташована у селі Солоті Бєлгородської області, тобто за 30 кілометрів від кордонів Харківської області.
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Техніки на базі не залишилось
У селі Солоті базується 237-й танковий полк армії РФ, який брав участь у бойових діях в районі міста Ізюм на Харківщині. За інформацією журналістів, базу почали будувати ще у 2015 році, а завершили наприкінці 2020. Будувала її пітерська компанія "Мегалайн", яка пов’язана з главою ПВК "Вагнера" Пригожиним.
Журналісти знайшли знімки бази у Солоті, які зробив супутник Planet Labs у період з січня 2022-го року по березень 2023-го року. До початку повномасштабного вторгнення Росії тут були сотні одиниць військової техніки, а тепер – майже нічого.
База у Бєлгородській області / Фото "Схеми"
Росія "розконсервовує" техніку
Аналітики з Conflict Intelligence Team повідомили про те, що армія окупантів "розконсервовує" стару радянську техніку, відправляючи на війну проти України застарілі танки часів Другої світової Т-54/Т-55.
Вони опублікували фото ешелонів російської техніки, яка рухається з Далекого Сходу. Ймовірно свідчить про проблеми із оснащенням росіян. Спорожнілі військові бази в Росії – лише додатковий доказ цього.