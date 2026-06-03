На Чернігівщині викрили розкрадання понад 11 мільйонів на генераторах для ЗСУ

На Чернігівщині викрили масштабну схему розкрадання бюджетних коштів. За даними слідства, протягом 2022 року учасники оборудки привласнили понад 11 мільйонів гривень під час закупівель обладнання для потреб ЗСУ.

Серед фігурантів справи – командир військової частини, його заступник та двоє керівників підприємств-постачальників. Про це повідомляє СБУ.

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Як діяла схема із закупівлею генераторів?

За інформацією правоохоронців, незаконну схему організували посадовці військової частини у змові з бізнесменами. Слідство встановило, що командир військової частини та його заступник уклали контракти із заздалегідь визначеними компаніями-підрядниками на постачання генераторів для потреб українських військових.

Йшлося про великі партії обладнання, яке мало забезпечити автономне електроживлення підрозділів Сил оборони. Загальна сума укладених договорів перевищила 400 мільйонів гривень.

За версією слідства, ціни на обладнання були спеціально завищені, що дозволило учасникам схеми привласнити частину бюджетних коштів. За даними СБУ та ДБР, збитки перевищили 11 мільйонів гривень.

Отримані кошти учасники оборудки, за інформацією слідства, розподілили між собою.

Під час розслідування правоохоронці встановили ще одну проблему із закупленим обладнанням. Виявилося, що поставлені генератори не були готові до використання за прямим призначенням. Для запуску та експлуатації установок необхідне спеціальне мастило, однак його закупівля не була передбачена укладеними контрактами.

Яке покарання загрожує фігурантам?

Наразі правоохоронці повідомили про підозру чотирьом учасникам схеми. Серед них:

командир військової частини,

його заступник

двоє директорів компаній-підрядників.

Їхні дії кваліфікували за частиною п'ятою статті 191 Кримінального кодексу України – привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем, вчинені в особливо великих розмірах або організованою групою.

У межах досудового розслідування правоохоронці продовжують встановлювати всі обставини злочину та інших осіб, які можуть бути причетними до схеми.

У разі доведення вини підозрюваним загрожує до 12 років позбавлення волі. Також санкція статті передбачає конфіскацію майна.

Що відомо про інші випадки розкрадання державних коштів?