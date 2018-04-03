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Поліція особливого призначення – це всім відомі бєркута

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Поліція особливого призначення
Поліція особливого призначення / Lb.ua

Чергові футбольні заворушення. Вчора в Маріуполі.

На деяких фото в поліцейських, які поряд тримають стрій у шерензі, чітко видно два різних шеврони. Шеврон патрульної поліції Маріуполя. З зображеним на ньому гербом міста.

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І шеврон "поліції особливого призначення". З зображеними на ньому мечем та крилами. Цей шеврон не дарма має такий асоціативний вигляд. Він зовісм не дарма з крилами і не дарма чітко нагадує шеврон ще одного силового спецпідрозділу.

Патрульна поліція і "поліція особливого призначення" в одному єдиному спільному пориві скоординовано "забезпечують громадський порядок" на футболі. Кажуть, що з поліції особливого призначення в Маріуполі на футболі вчора працював у відрядженні запорізький полк. "Поліція особливого призначення" – це бєркута.

У 2018 році між цими двома назвами можна вже цілком сміливо ставити знак рівності. Майже всі офіцери, командири нижчої і середньої ланки, переважна кількість особового складу там точно та ж сама, що була й чотири роки тому.

Запорізькі бєркута ще задовго до Майдану славились в українських націоналістичних кругах і близькофутбольних тусовках своєю повною відмороженністю, зашкалюючою тупістю, наглістю і жорстокістю навіть порівняно серед усіх інших ментів. Змагались за цими критеріями із харківськими і донецькими. Запорізькі бєркута дуже-дуже капітально залучались "працювати" на Майдан взимку 13-14 років. "Працювали", напевне, на самій передовій наряду з донецькими й харківськими. Як найбільш благонадійні й лояльні.

Запорізькі бєркута – це злочинці і вбивці. А ще це дуже переконані ідейні ще з 14 року й досі ватники, любителі Росії. Потенційна реальна і справді дуже небезпечна загроза державності у разі будь-якого першого ж наступного кіпішу. В ситуації із запорізькими бєркутами навіть зовсім неважливо, хто перший почав заворушення, хто був винний і хто спровокував бійку. От зовсім неважливо.

Чим більше і частіше по цим тварям прилітає бруківка, тим краще. Чим швидше побільше їх нарешті звільниться з думкою "да ну его все", тим краще.

А патрульна поліція... А патрульна поліція, яка в нас справді нова, в якій служать реальні учасники бойових дій і взагалі нормальні пацани просто разом в одній шерензі з запорізьким полком особливого призначення "забезпечує громадський порядок".

Взагалі-то, наша нова патрульна поліція з бєркутами вже дуже давно і гармонійно скрізь разом нормально співпрацюють і "забезпечують громадський порядок". І в Києві. І по всій країні.

Зрештою, кожен із нас має відповідати тільки за себе. Комусь западло стояти в шерензі із бєркутами, а комусь ні. І не треба казати, що хтось там в патрульній "не в курсі" і чогось "не знає". Знають. Всі все дуже добре знають. Всі з усіма спілкуються. А бєркута й ментовське начальство своєї позиції по "майдаунам", "фашистам", "государственному перевороту", "воюєм з братьями", "все еще изменится" зовсім не приховують. Скоріше навпаки.

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Автор: Володимир Шередега
Теги: Новини України Новини політики Поліція Публікації Новини Маріуполя
Джерело: 24 Канал
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