18:41
9 лип 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
Київ
20°C
27°C 17°C
  • вівторок
    27°C 19°C
  • середа
    27°C 22°C
  • четвер
    27°C 19°C
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Крємля. Слівкі. Воскресіння Путіна. Космічне прокляття РФ
Вєсті Кремля
20:30, 7 липня
Вєсті.UA. Жир. Радикальні амбіції Ляшка. Українська Юлія д'Арк
Вєсті.UA
18:20, 7 липня
Ваша фірма вже не ваша: як працюють брудні реєстратори і чи можна покласти їхнім махінаціям край
ЦРУ
09:03, 6 липня
"Хоч шалену бджілку": чому Порошенко мав повне право призначити Жебрівського аудитором НАБУ
Підсумки дна
11:00, 28 червня
Згадати Все. Пан+Пані: перша газета "про це"
Згадати все
22:57, 6 липня
Телеканал новин 24 Блоги Злой Одессит
Злой Одессит

Шестерки Сурковской пропаганды снова в деле

488
Сурков
Сурков / Ридус

Предстоящая встреча и последующие переговоры между президентом США Дональдом Трампом и президентом РФ Владимиром Путиным не дает покоя российской пропаганде. Уж больно эпохальный характер хотят ей приписать, да и отчаянно напомнить о том, что "Трамп наш!"

И хотя я неоднократно писал о том, что в Овальном кабинете решения принимаются не единолично, а окружение Трампа русофилией не страдает, попытки гибридных экспертов создать свой информационный фон не прекращаются. И весьма примечательно, что в эту борьбу влился такой персонаж пророссийской арены как Денис Денисов, гражданин Украины, выпускник исторического факультета Донецкого национального университета, ранее исполняющий обязанности директора Украинского филиала Института стран СНГ, а позже и его директор. В 2015 бежал из Украины.

Читайте также: Военный эксперт рассказал о суперходе, который поможет Украине получить защиту НАТО от России

Так, данный персонаж, многократно отличившийся своей украинофобской позицией, на страницах такого информационного ресурса как "Известия", изложил преинтереснейшее виденье будущего саммита, причем наполнив его нарративами, очень удобными игроку геополитического закулисья – Владиславу Суркову.

И вот, в данном случае, не удивительно, что нашелся беглый адепт "русского мира", нашедший прибежище среди православных братьев и вещающий во вред коварной хунте. Но интересно другое. Нарративы Суркова, посылаемые не лично из его уст, а от шестеренок, вновь распространяются первично через "Известия".

С другой стороны, и снова ничего удивительного. Ведь буквально месяц назад я писал о том, как накануне вторжения в Украину, у отца Суркова, бывшего офицера ГРУ ГШ СССР, взяли интервью журналисты "Известий" Юрий Мацарский и Сергей Галяндин. Причем Мацарский известен не только своими репортажами из горячих точек, но и "страшилками" про "ИГ" в Украине, которые так красиво ложились в контекст распространяемых сурковской пропагандой историй про террористов бендеровцев.

Как бы там ни было, а очень интересно то, что распространителями нарративов сурковщины становятся в первую очередь "Известия", при этом очень активно используются выходцы из Украины. Да и очевидная прямая связь с Сурковым может говорить о том, что курирование информационными вопросами предстоящей встречи президентов так же легло на него.

Читайте также: Украинские политзаключенные в РФ: как родственники и адвокаты борются за освобождение пленников

Автор: Злой Одессит
Теги: Новини України Дональд Трамп Новини політики Україна – Росія Новини Росії Публікації Володимир Путін
Джерело: Злой Одессит
powered by lun.ua
Новини за сьогодні
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter

Вибір редакції

Коментарі
Публікації
Танцы в Instagram: как в Иране молодые девушки ведут борьбу против религиозного мракобесия
сьогодні, 18:00 Танцы в Instagram: как в Иране молодые девушки ведут борьбу против религиозного мракобесия
Іван Яковина 180
Шестерки Сурковской пропаганды снова в деле
сьогодні, 17:10 Шестерки Сурковской пропаганды снова в деле
Злой Одессит 488
Пиво випередило вино: цікава статистика Instagram
6 липня, 10:00 Пиво випередило вино: цікава статистика Instagram
497
Новий рівень автобізнесу в Україні: відкриття центрів Jaguar Land Rover
сьогодні, 16:00 Новий рівень автобізнесу в Україні: відкриття центрів Jaguar Land Rover
Кто виноват во взрыве миномета "Молот" и смертях солдат на учениях в Ровенской области
сьогодні, 15:01 Кто виноват во взрыве миномета "Молот" и смертях солдат на учениях в Ровенской области
Юрій Бутусов 625
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

Made by
Залиште відгук